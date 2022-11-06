一周數位爆報／戴AirPods一秒惹怒店員？iPhone這樣做「電池健康度急墜」、你敢用手機支架嗎、梨泰院3大英雄就是他們

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。

怕怕度：★★★★★ 小編評語：機車裝手機支架真的會讓人膽戰心驚啊。

要不要用「機車手機支架」，引發網友討論。示意圖／ingimage

實用度：★★★★☆ 小編評語：你的iPhone也是這樣做嗎？還是要注意一下呀～。

一名TikToker表示，自己幾乎沒有夜間睡覺充電的習慣，iPhone 13 Pro Max與iPhone 12 Pro Max的電池健康度仍維持100%。（翻攝自TikToker @shoandtech）

感恩度：★★★★☆ 小編評語：謝謝LINE終於改善這個讓人痛苦的功能XD。

LINE日前改版「語音訊息」功能，不用再一次從頭聽到尾了。（製圖／聯合新聞網）

實用度：★★★★★ 小編評語：有了智慧型手機還是要多多善用其中功能喔，以備不時之需。

《聯合新聞網》教你在蘋果和安卓系統做醫療卡，以備不時之需。（製圖／聯合新聞網）

驚訝度：★★★★☆ 小編評語：不過還好有備用方案，不然小編真的很常用這功能呢。

「Google街景服務（Google Street View）」App傳將於2023年3月31日關閉。（翻攝自9to5google）

生氣度：★★★★☆ 小編評語：飲料店店員工作已經很辛苦了，真的不要1秒惹怒對方耶！

圖為手搖飲料店示意圖。報系資料照／記者余承翰攝影

感動度：★★★★★ 小編評語：真的給5顆星都不夠，謝謝這些英雄在現場不畏困難付出。

一名身穿藍色牛仔外套的男子（右），用手臂協助實況主（白衣橫條男）及周圍人士不被推擠推倒，並挪出些微空間，處理過程相當冷靜。（翻攝自살청YouTube頻道）

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