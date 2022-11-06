一周數位爆報／戴AirPods一秒惹怒店員？iPhone這樣做「電池健康度急墜」、你敢用手機支架嗎、梨泰院3大英雄就是他們

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台灣的機車密度相當高，不少人每天都仰賴機車代步，同時相關商品也越出越多，「手機支架」就是一大賣點。一名網友在網路上發文，表示朋友牽到新車的第一件事，就是去添購手機支架，而貼文曝光後也掀起討論。 （繼續閱讀…）
怕怕度：★★★★★
小編評語：機車裝手機支架真的會讓人膽戰心驚啊。
手機電池要怎麼充電才能保有「100%電池健康度」呢？一名TikToker以自己的手機當實例，並用老婆的手機當對照組，表示不要像他老婆一樣有這種「習慣」，但也引來網友兩極評價。 （繼續閱讀…）
實用度：★★★★☆
小編評語：你的iPhone也是這樣做嗎？還是要注意一下呀～。
LINE成為台灣人最常使用的通訊軟體之一，其不斷更新的功能深受網友喜愛。日前又悄悄更新大家「最困擾的功能」──語音訊息，不用再一次聽落落長的語音內容，除此之外，LINE還獨享蘋果（Apple）更新1項便捷功能。 （繼續閱讀…）
感恩度：★★★★☆
小編評語：謝謝LINE終於改善這個讓人痛苦的功能XD。
韓國首爾上（10）月29日發生梨泰院踩踏事件，奪走156條人命，一下子死傷湧現，確認患者身份，成為醫護人員或警方的最大難題。網紅宋讚養表示，手機上的「醫療卡」就成為韓國醫護人員第一時間找尋的目標，也同時能讓緊急聯絡人或身邊親友快速得知自身狀態，他建議每個民眾都應該在手機上製作。 （繼續閱讀…）
實用度：★★★★★
小編評語：有了智慧型手機還是要多多善用其中功能喔，以備不時之需。
Google推出許多免費服務，像是地圖、搜尋及雲端硬碟等，已成為「地球人」必備的使用工具，不過外媒驚見，Google的「街景服務」App即將關閉，讓不少人驚訝不已。 （繼續閱讀…）
驚訝度：★★★★☆
小編評語：不過還好有備用方案，不然小編真的很常用這功能呢。
藍牙耳機既輕便又好用，許多人都習慣在搭車通勤的路途中配戴使用，但近日有一名手搖店店員就抱怨，有不少客人在點餐時還戴著AirPods，當店員詢問甜度、冰量時，客人只會用「蛤？」的回應，許多同行聽了也直點頭，怒轟「遇到這種客人我都會直接變臉」。 （繼續閱讀…）
生氣度：★★★★☆
小編評語：飲料店店員工作已經很辛苦了，真的不要1秒惹怒對方耶！
韓國梨泰院上（10）月29日發生推擠事件，至今已造成156人死亡，網路上也流傳不少當時片段的畫面。不過日前有網友再上傳一名韓國實況主當時遭推擠的整個過程，意外發現這名實況主、藍衣男及黑衣男不斷協助救人，被讚譽「3大英雄」。 （繼續閱讀…）
感動度：★★★★★
小編評語：真的給5顆星都不夠，謝謝這些英雄在現場不畏困難付出。
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配合Marvel電影《黑豹2：瓦干達萬歲》即將於11月11日上映，Seagate宣布推出4款外接硬碟產品，設計靈感源自《黑豹》中的故事與角色，預計在11月11日開放台灣市場銷售。
Corsair旗下Elgato品牌，稍早推出全球首款60fps 4K網路攝影機Facecam Pro，標榜能以簡單設定即可拍攝4K畫質且清晰的影片或直播內容。
在接受南韓媒體The Elec訪談時，三星主管表示螢幕可凹折手機的市場成長率將可在2025年達80%，另一方面更預期蘋果將在2024年推出旗下首款螢幕可凹折設計產品，因此希望在此之前加速推廣旗下螢幕可凹折手機，並且搶下更多市佔。
就在聯發科、Qualcomm都已經準備推出定位旗艦的新款處理器產品之際，相關消息再次透露三星可能不會在今年公布新款Exynos處理器產品。
相關報導指稱，Twitter預期會在美國時間11月4日宣布裁員消息，其中受影響員工人數可能會在50%比例左右，但也有員工以Twitter未依《美國勞動者調整和再培訓通知法案》要求，在進行大規模裁員以前提早60天告知為由，藉此發起集體訴訟。
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