Twitter取消Chirp年度開發者大會 跟馬斯克有關？

Twitter稍早無預警宣布將取消原訂於11月16日舉辦的Chirp年度開發者大會,似乎與近期轉由馬斯克(Elon Musk)持有相關。

不過,Twitter方面並未作更進一步的說明,僅強調希望能提供更好的Twitter服務。但以近期發展來看,Twitter內部已經進行不少異動,同時接下來可能會有更多調整,或許成為Chirp年度開發者大會取消舉辦原因。

We’re currently hard at work to make Twitter better for everyone, including developers! We’ve decided to cancel the #Chirp developer conference while we build some things that we’re excited to share with you soon.