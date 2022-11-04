Twitter取消Chirp年度開發者大會 跟馬斯克有關？

Twitter稍早無預警宣布將取消原訂於11月16日舉辦的Chirp年度開發者大會，似乎與近期轉由馬斯克（Elon Musk）持有相關。

不過，Twitter方面並未作更進一步的說明，僅強調希望能提供更好的Twitter服務。但以近期發展來看，Twitter內部已經進行不少異動，同時接下來可能會有更多調整，或許成為Chirp年度開發者大會取消舉辦原因。

We’re currently hard at work to make Twitter better for everyone, including developers! We’ve decided to cancel the #Chirp developer conference while we build some things that we’re excited to share with you soon. — Twitter Dev (@TwitterDev) November 2, 2022

在此之前，市場曾傳聞Elon Musk計畫裁撤大量Twitter員工，比例甚至高達75%。雖然Elon Musk在後續透露說法則強調不會有這麼高的比例，但仍可能讓Twitter員工難以安心。

而在彭博新聞取得消息指稱，目前Twitter員工裁減人數可能達3700人，意味日後員工人數將會減少一半左右，而目前考慮作法包含向被裁撤人員提供60天遣散費，相關內容預期會在本週內公布。

另外，Twitter目前採取混合辦公模式，在由Elon Musk接手後，可能就會被取消，原因在於Elon Musk較傾向員工回到辦公室工作，僅少數員工可繼續維持遠距辦公的彈性模式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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