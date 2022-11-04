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1980年代Sound Burger行動黑膠播放機 鐵三角復刻再登場

聯合新聞網／ 楊又肇

鐵三角 (Audio-Technica)稍早宣布復刻旗下曾在1980年代推出的Sound Burger經典行動黑膠播放機，並且在既有設計加入更符合現代的功能，例如可透過藍牙連接，並且使用能以USB-C重複充電使用的鋰電池設計。

相比過往必須連接大型電池才能運作的情況，新款Sound Burger經典行動黑膠播放機僅需單次充電，即可對應長達12小時連續播放時間。

此外，透過藍牙方式連接，更可精簡過往必須透過有線連接的使用方式，讓整體操作體驗可以變得更容易，但鐵三角還是額外隨盒附上一組3.5mm耳機孔公頭轉雙RCA公頭的連接線，方便使用者以有線方式連接外接擴音器播放聲音。

而播放機依然採用鐵三角製作的ATN3600L唱針，並且透過直流馬達與皮帶方式驅動運作，分別可對應播放33 1/3及45兩種轉速格式的唱片內容。

至於建議售價僅為199美元，相比坊間類似產品要價約500美元左右，顯然有不少價格競爭優勢。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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