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Gogoro宣布與印度電動車服務平台業者Zypp Electric合作 將於孟買進行試點營運

聯合新聞網／ 楊又肇

Gogoro去年宣布與印度最大機車品牌Hero MotoCorp合作，藉此在印度市場推動PBGN電動車款設計與智慧電池交換網路應用，稍早更宣布與印度電動車應用服務平台業者Zypp Electric合作，將加速印度境內藉由電動車加快物流運送的應用服務發展，並且建立電動車應用發展最後一哩路。

藉由Gogoro提供GoStation Network電池交換站與快速交換電池使用模式，將使Zypp Electric旗下利用電動車運作的物流服務可以更方便擴展，進而提供更方便的貨物遞送、推動更大電子商務服務成長，並且能印度境內線上交易市場。

目前Gogoro將與Zypp Electric合作，並且選擇在今年12月於印度境內僅次於孟買的第二大城市德里進行試點營運，藉由Gogoro電池交換系統推動的電動車擴展物流與電子商務應用發展。

先前負責Gogoro全球發展業務，目前正式擔任印度市場總經理的Kaushik Burman更指出，Gogoro目前加入印度電池交換聯盟 (IBSA)，成為創始成員之一，未來將與諸多業者與監管機構合作，藉此打造適用於印度境內市場使用的電池交換系統，並且將使印度境內採用技術規格與全球市場標準維持一致。

同時，Gogoro也將參與由非營利組織落基山研究所 (RMI)、印度國家轉型研究所 (NITI Aayog)發起的「Shoonya」 (梵語中的零)零污染移動運動，將以電動車改變傳統城市內送貨與搭車服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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