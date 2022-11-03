Honda全新次世代e:HEV電驅雙動能系統 首度搭載在CIVIC 明年確定登台

圖／台灣本田 提供

FIT e:HEV自上市以來，以「類EV的電油車」形象，顛覆大眾對油電混合系統的認知，廣受市場好評。為達成Global Honda 2050年碳中和願景，Honda Taiwan積極規劃導入e:HEV車種，CIVIC e:HEV確定2023年將在台上市，搭載全新次世代電驅雙動能系統及2.0L直噴引擎的革新配置，重新詮釋極致操駕樂趣。

無限馳騁新次元！Honda史上首度完美結合次世代e:HEV與2.0L直噴引擎

Honda獨步領先的電動化前瞻科技「Honda e:TECHNOLOGY」中的「e:HEV」電驅雙動能系統，以次世代e:HEV嶄新再進化之姿，首度結合全新開發2.0L直噴引擎，以41%熱效率實現降低廢氣排放與提升馳騁駕馭性能兼具的訴求，增加動力延展性，在高速巡航時仍維持輕快穩定與再加速性能，開創恣意無畏的操駕新次元。

次世代e:HEV與2.0L直噴引擎搭載在CIVIC，體現「人車一體」核心價值

採用2.0L直噴引擎的次世代e:HEV系統，搭配全新世代CIVIC以高剛性車體結構設計的紮實底盤，並透過加長軸距、加寬輪距、降低重心全面進化，展現連續彎路與高速巡航時所需的動態穩定性及駕乘舒適性，極致體現CIVIC一貫「人車一體」核心價值，創造所向披靡的Honda DNA馳騁威力。全新世代CIVIC e:HEV將以高功率及高扭力輸出帶來令人興奮的加速度與燃油經濟性，成就消費者高品質的敏捷移動體驗。

圖／台灣本田 提供

全新世代CIVIC e:HEV明年確定登台，開創凌駕非凡與時尚語彙新風貌

全新世代CIVIC e:HEV將於2023年在台上市，提供廣大的消費者更振奮的操駕感、精品時尚化的產品定位，為台灣房車市場開啟凌駕非凡的新世代潮流駕馭新篇章。

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