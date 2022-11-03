隔壁同事哭哭了！童年回憶又少一個《跑跑卡丁車》宣布停止營運「聲量突飆高」

image source: FB／跑跑卡丁車官方粉絲團

文／蔡瓅萱

賽車遊戲《跑跑卡丁車》是許多人的的童年回憶，從2004年推出到2006年正式在臺灣營運，之後還推出手遊版本，陪伴許多人走過漫長的歲月，幾乎可以說是國民遊戲。然而官方卻在昨（1）日發出公告，表示將停止營運，於2023年1月31日關閉在臺伺服器。

營運合約即將到期 明年關閉伺服器

「跑跑卡丁車官方粉絲團」於1日發出公告，表示《跑跑卡丁車》與原廠的營運合約即將到期，因此將於2023年1月31日12:00 PM正式關閉伺服器，從11月1日19:00起無法創立新的跑跑卡丁車帳號，其他後續處理則會陸續發出公告，提醒玩家持續關注官網最新消息。

「感謝大家對《跑跑卡丁車》一路的支持與厚愛，也因為有你們，

讓《跑跑卡丁車》中不僅是激烈的競爭，同時也洋溢著歡聲笑語。

這些年與玩家們經歷過遊戲內與遊戲外的各種驚奇之旅，

那些熱血沸騰的過往與笑容是屬於我們的歷史與曾經，將鐫刻於回憶中，永不消散。」

在公告中《跑跑卡丁車》營運團隊也透露出不捨，以感性文字向所有玩家道別，表示「天下無不散的筵席」，並感謝玩家長期的愛護與支持，希望大家能在最後的時光保有愉快的遊戲體驗，「《跑跑卡丁車》的精神將與玩家們永遠同在。」

才剛拿冠軍就結束營運！童年回憶成絕響

前不久電競選手「爆哥Neal」（劉昶亨）才在韓國職業聯賽拿下《跑跑卡丁車》個人賽、團體賽的冠軍，為臺灣的《跑跑卡丁車》創下輝煌的歷史，也曾表示「希望更多人來玩跑跑」，如今傳出停止營運的消息，讓他非常不捨，「感謝這個遊戲帶給我的一切！也辛苦橘子這16年來的營運了。」

公告下方也引來許多網友感傷回覆，「謝謝跑跑卡丁車15年照顧，這些回憶永藏心中」、「15年的回憶謝謝你們」、「我的童年」、「10幾年的遊戲，給了我不少經歷，謝謝這款遊戲」、「剛奪冠就倒了」、「今天是最黑暗的一天」、「真的好難過」。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，在「跑跑卡丁車」近三個月的網路聲量趨勢中，出現了兩個高峰，其中一個為電競選手爆哥在韓國職業聯拿下冠軍時（10/02）帶起的相關討論，網路聲量達到5,865筆，最高峰則是這次《跑跑卡丁車》傳出停止營運的消息（11/01），網路聲量直線飆升，高達16,436筆，顯示有許多人都因為童年回憶將消失而感到不捨。





分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年08月04日至2022年11月01日。

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