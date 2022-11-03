Sony PlayStation VR2價格曝光！明年這時候上市

先前公布諸多PlayStation VR2細節，並且在今年東京電玩展實際展出後，Sony終於確認此款虛擬實境頭戴裝置將以550美元價格銷售，而台灣市場售價則是新台幣18880元，預計從11月15日開放預購，正式上市時間則是2023年2月22日。

除了推出包含PlayStation VR2、PlayStation VR2 Sense控制器，以及立體聲耳機的標準版，Sony也將推出包含《地平線 山之呼喚》的PlayStation Store兌換券代碼，以及標準版包含項目的PlayStation VR2《地平線 山之呼喚》組合包。

至於可讓PlayStation VR2 Sense控制器補充電力的充電座配件，則會以50美元銷售，台灣市場售價則是新台幣1580元。

而PlayStation VR2在其他地區售價，歐洲地區將以600歐元銷售，英國市場售價為530英鎊，日本市場售價則是74980日圓。

如果將PlayStation VR2作為影片播放設備使用的話，影像畫面能以1080P解析度呈現，並且透過24Hz至120Hz之間的動態畫面更新率播放，但顯然會比一般使用情況下，單眼即可對應2000 x 2040解析度，以及介於90Hz-120Hz之間的畫面更新率表現還低，或許是考量影片播放觀看時，通常會以更長連續觀看時間使用，因此透過適當的解析度與畫面更新率，將可減緩使用者眼部疲勞。

至於此次更新內容中，還包含透露PlayStation VR2也提供「透視」功能，讓使用者可在配戴情況下，透過外部攝影機觀看外部狀況，或是配合設定邊界範圍，讓系統能在使用者快要逼近邊界時發出警告。

目前Sony也公布諸多對應PlayStation VR及PlayStation VR2的遊戲內容：

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦