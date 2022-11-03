上班族福音！「月球漫步鞋」登場 靠AI增加步行速度愈走愈快

有設計團隊推出「月球漫步者」跑鞋，聲稱這將是世界上最快的鞋子，預計可把步行速度提高250％，發想設計師因為步行上班，而產生靈感設計出這雙鞋，也想透過設計電動鞋可以大大減少他一半以上的通勤時間。

根據《每日郵報》報導，這雙鞋是Shift Robotics機器人工程師團隊的創意，這雙被稱為「月球漫步者」的鞋子，使用AI技術設計，透過微型電腦為鞋子上的8顆輪子提供動力，仿造溜冰鞋的設計。

預計這雙鞋可幫助人們把步行速度從平均4.83公里/小時提高到11.27公里/小時，研發團隊希望為「需要速度」的人提供這項服務，預計這雙快速鞋售價將為1,399美元（約台幣4萬5千元）。他們表示這雙鞋的秘密武器是可用來適應使用者走路姿勢的機器學習演算法，這會讓這雙鞋成為使用者角的延伸。

鞋子構造除了輪子之外，也會由電池供電，且可在1.5小時內充滿電，續航力可超過9.6公里，當使用者走路時，AI演算法會學習使用者的動作，讓跑鞋可以適應使用者步伐加快速度。

有設計團隊推出「月球漫步者」跑鞋，聲稱這將是世界上最快的鞋子，預計可把步行速度提高250％（翻攝自Shift Robotics）

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