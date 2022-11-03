快訊

國1坍方塞爆上班族大遲到 勞部：雇主不得視曠職、不能扣全勤獎金

習近平緊追毛澤東？美國漢學家：毛聰明有魅力、習很脆弱

雲端運算市場需求增加 EPYC及半客製化處理器大幅推動AMD營收表現

聯合新聞網／ 楊又肇

AMD稍早公布2022財年第三季財報結果，其中顯示上一季的營收達56億美元，相比去年增加29%，其中有不少比重在於雲端運算需求帶動EPYC伺服器處理器銷售獲利，但相對也因為消費PC市場需求趨緩，加上先前收購賽靈思 (Xilinx)相關支出，造成營運虧損情況。

不過，即便個人PC及顯示卡市場需求衰退，AMD執行長蘇姿丰仍強調半客製化處理器產品銷售表現依然顯著，亦即針對PlayStation 5、Xbox Series S|X及Steam Deck等遊戲主機打造的半客製化處理器產品帶來明顯營收。

另一方面，由於近年雲端運算市場持續成長，因此也帶動AMD旗下EPYC伺服器銷售成長，而包含遊戲市場需求帶動顯示卡銷售，以及嵌入式裝置應用需求增加，同樣也讓AMD營收維持成長。

而先前收購賽靈思的相關支出，使得AMD原本達6600萬美元的淨利，變成列舉6400萬美元虧損。不過，目前AMD仍保留約9.65億美元營運現金流，以及8.42億美元可自由使用的現金流，相比去年同期分別增加15%與10%。

對於第四季財報發展，AMD預期將可實現55億美元營收成果，並且讓2022財年全年營收達235億美元，預期將比去年全年營收達160億美元成長達68%幅度。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘇姿丰

延伸閱讀

聯發科11月8日揭曉新天璣旗艦處理器 傳可能為天璣9200

蘋果也賣不動了？ 傳台積電被砍2款處理器訂單

集邦：Intel新品量產推遲至明年上半年

傳第三季度起台積電客戶陸續砍單 聯發科、英偉達延後拉貨力度超出預期

相關新聞

上班族福音！「月球漫步鞋」登場 靠AI增加步行速度愈走愈快

有設計團隊推出「月球漫步者」跑鞋，聲稱這將是世界上最快的鞋子，預計可把步行速度提高250％，發想設計師因為步行上班，而產生靈感設計出這雙鞋，也想透過設計電動鞋可以大大減少他一半以上的通勤時間。

想加入蘋果嗎？庫克提4大特質 員工多補了「殘忍這1項」

嚮往成為蘋果（Apple）公司的員工嗎？你現在有機會了！蘋果執行長庫克（Tim Cook）日前在義大利的拿坡里費德里克二世大學（University of Naples Federico II）分享工作經驗，並告訴學生，想成為「蘋果」一份子除了具備4項特質外，關心周圍的世界發展也很重要。

隔壁同事哭哭了！童年回憶又少一個《跑跑卡丁車》宣布停止營運「聲量突飆高」

賽車遊戲《跑跑卡丁車》是許多人的的童年回憶，從2004年推出到2006年正式在臺灣營運，之後還推出手遊版本，陪伴許多人走過漫長的歲月，幾乎可以說是國民遊戲。然而官方卻在昨（1）日發出公告，表示將停止營運，於2023年1月31日關閉在臺伺服器。

Sony PlayStation VR2價格曝光！明年這時候上市

先前公布諸多PlayStation VR2細節，並且在今年東京電玩展實際展出後，Sony終於確認此款虛擬實境頭戴裝置將以550美元價格銷售，而台灣市場售價則是新台幣18880元，預計從11月15日開放預購，正式上市時間則是2023年2月22日。

佈局英語市場 日本角川收購北美大型動漫新聞網站Anime News Network

日本角川 (KADOKAWA)宣布收購北美大型動漫新聞網站Anime News Network，藉此強化英語內容市場發展佈局。

馬斯克曝未來Twitter Blue訂閱服務將調漲為每月8美元

針對日前傳聞將漲價的Twitter Blue按月訂閱服務，馬斯克（Elon Musk）稍早在個人Twitter透露將以每月8美元價格提供訂閱使用。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。