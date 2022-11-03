雲端運算市場需求增加 EPYC及半客製化處理器大幅推動AMD營收表現
AMD稍早公布2022財年第三季財報結果，其中顯示上一季的營收達56億美元，相比去年增加29%，其中有不少比重在於雲端運算需求帶動EPYC伺服器處理器銷售獲利，但相對也因為消費PC市場需求趨緩，加上先前收購賽靈思 (Xilinx)相關支出，造成營運虧損情況。
不過，即便個人PC及顯示卡市場需求衰退，AMD執行長蘇姿丰仍強調半客製化處理器產品銷售表現依然顯著，亦即針對PlayStation 5、Xbox Series S|X及Steam Deck等遊戲主機打造的半客製化處理器產品帶來明顯營收。
另一方面，由於近年雲端運算市場持續成長，因此也帶動AMD旗下EPYC伺服器銷售成長，而包含遊戲市場需求帶動顯示卡銷售，以及嵌入式裝置應用需求增加，同樣也讓AMD營收維持成長。
而先前收購賽靈思的相關支出，使得AMD原本達6600萬美元的淨利，變成列舉6400萬美元虧損。不過，目前AMD仍保留約9.65億美元營運現金流，以及8.42億美元可自由使用的現金流，相比去年同期分別增加15%與10%。
對於第四季財報發展，AMD預期將可實現55億美元營收成果，並且讓2022財年全年營收達235億美元，預期將比去年全年營收達160億美元成長達68%幅度。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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