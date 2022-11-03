佈局英語市場 日本角川收購北美大型動漫新聞網站Anime News Network
日本角川 (KADOKAWA)宣布收購北美大型動漫新聞網站Anime News Network，藉此強化英語內容市場發展佈局。
此次收購Anime News Network，是由角川集團旗下位於美國的持股公司KADOKAWA WORLD ENTERTAINMENT成立新公司，預計在今年底前完成接手Anime News Network，但並未對外公布此筆交易涉及金額。
而成立於1998年的Anime News Network，除了以報導豐富動漫資訊與日本ACG內容，同時也收錄北美及日本地區的動漫文化動態，更提供線上論壇讓眾人交流，甚至本身也涵蓋動畫雜誌出版業務等。
藉由收購Anime News Network，角川預期將強化在英語內容市場發展佈局，同時也能銜接旗下電子書Book Walker英語版業務拓展，或是整合包含在北美市場發行漫畫、輕小說的出版社YEN PRESS，以及英文版輕小說電子書內容的J-Novel Club發展資源。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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