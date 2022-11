馬斯克曝未來Twitter Blue訂閱服務將調漲為每月8美元

針對日前傳聞將漲價的Twitter Blue按月訂閱服務,Elon Musk稍早在個人Twitter透露將以每月8美元價格提供訂閱使用。

相較最早以每月3美元計價,後來調整為每月收取5美元,若接下來再增加為每月8美元,約調漲60%幅度。

同時,Twitter Blue服務內容也會有些調整,包含僅會在Twitter服務內看見較少廣告內容,並且能夠張貼長度更長的影音內容,或是進一步使用Twitter進階功能。

Twitter’s current lords & peasants system for who has or doesn’t have a blue checkmark is bullshit.



Power to the people! Blue for $8/month.