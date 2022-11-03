馬斯克曝未來Twitter Blue訂閱服務將調漲為每月8美元

有設計團隊推出「月球漫步者」跑鞋，聲稱這將是世界上最快的鞋子，預計可把步行速度提高250％，發想設計師因為步行上班，而產生靈感設計出這雙鞋，也想透過設計電動鞋可以大大減少他一半以上的通勤時間。

2022-11-03 09:06