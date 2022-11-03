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馬斯克曝未來Twitter Blue訂閱服務將調漲為每月8美元

聯合新聞網／ 楊又肇

針對日前傳聞將漲價的Twitter Blue按月訂閱服務，Elon Musk稍早在個人Twitter透露將以每月8美元價格提供訂閱使用。

相較最早以每月3美元計價，後來調整為每月收取5美元，若接下來再增加為每月8美元，約調漲60%幅度。

同時，Twitter Blue服務內容也會有些調整，包含僅會在Twitter服務內看見較少廣告內容，並且能夠張貼長度更長的影音內容，或是進一步使用Twitter進階功能。

另一方面，過去可作為身分驗證的藍勾勾標示，接下來也必須透過付費訂閱Twitter Blue才能獲得，而Elon Musk認為藉由這樣的調整，將能降低更多利用Twitter散播假消息、不實內容的惡意行為，並且有助於更多內容創作者透過Twitter進行有效宣傳。

除了調整Twitter Blue訂閱價格，Elon Musk先前還提及是否要讓短影片服務Vine再次「復活」，但目前暫時還沒有更進一步消息。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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