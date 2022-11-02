歐盟反壟斷機構傳 將對微軟收購動視暴雪交易進行調查

雖然微軟先前強調收購動視暴雪不會構成市場競爭與壟斷問題，但顯然歐盟反壟斷機構並不認同，將啟動更深入調查，藉此釐清微軟此筆交易是否構成影響。

消息人士指稱，由於微軟並未在10月底向歐盟反壟斷機構遞交補充資料，藉此說服歐盟反壟斷機構相信其收購動視暴雪不影響市場競爭，因此歐盟反壟斷機構預計在11月8日完成微軟此筆交易的初步評估，同時也將考慮展示第二階段的深入調查。

除了歐盟反壟斷機構，英國市場競爭監管機構也在今年9月深入調查微軟收購動視暴雪的交易，包含美國、澳洲、紐西蘭、日本與韓國也同樣持續針對微軟此筆交易是否影響市場競爭，僅包含沙烏地阿拉伯、巴西等地區同意微軟收購動視暴雪。

在此之前，Sony大力反對微軟收購動視暴雪，認為微軟此舉將影響市場公平競爭，但微軟說明收購動視暴雪之後，依然會維持在PlayStation平台上提供遊戲，而不會讓動視暴雪發行遊戲成為Xbox遊戲主機平台獨佔內容，更強調遊戲必須透過多平台發行才能維持足夠獲利，藉此聲明收購動視暴雪不會構成市場壟斷。

同時，微軟更說明目前僅Sony對於此比交易感到擔憂，但強調微軟在遊戲市場發展策略與Sony明顯不同，不像PlayStation平台以獨佔遊戲內容為核心，Xbox平台會以滿足更多玩家遊玩需求為目標。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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