聯發科11月8日揭曉新天璣旗艦處理器 傳可能為天璣9200
聯發科稍早宣布將於台灣時間11月8日下午透過線上形式舉辦「一探天璣」天璣旗艦新品線上發表會，預期將公布下一代天璣旗艦等級處理器，有可能就是先前有不少傳聞的天璣9200。
相較Qualcomm計畫在美國時間11月15日至17日期間舉辦的Snapdragon Tech Summit技術大會公布新一代Snapdragon 8 Gen 2(暫稱)旗艦處理器，聯發科今年顯然希望搶先一步吸引更多市場目光，選在提前一週時間揭曉下一款天璣旗艦處理器。
而下一款天璣旗艦處理器預期會以天璣9200為稱，並且可能採用Arm在今年6月底揭曉的Cortex-X3 CPU設計，搭配Cortex-A715及Cortex-A510 CPU構成的三叢集運算架構，另外也將搭配新一代支援硬體等級即時光線追跡效果的Immortalis-G715 GPU。
至於製程技術應該會以台積電5nm製程技術改良的4nm製程進行量產，而非台積電的3nm製程技術。
沒意外的話，天璣9200採用的Cortex-X3 CPU將會以最高3.05GHz運作時脈設計，而Cortex-A715 CPU運作時脈則會設定在2.85GHz，Cortex-A510 CPU則維持2.0GHz，另外也將整合Wi-Fi 6E無線連接能力，但不確定是否同時整合6GHz以下頻段與毫米波連接能力。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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