馬斯克成為Twitter新任執行長 Tesla部分員工轉調其中

正式接手Twitter，並且在原本擔任執行長的Parag Agrawal及其他高層均離開情況下，（Elon Musk）表示自己將擔任Twitter新任執行長，同時更傳出已經將約50名Tesla員工轉至Twitter，藉此協助接管Twitter事宜。

除了表示自己將成為Twitter新任執行長，Elon Musk目前也身兼Tesla及SpaceX執行長職務。同時，在剔除Twitter董事會原本成員之後，Elon Musk更成為Twitter唯一董事成員。

目前暫時還無法確認Elon Musk將提名哪些擔任Twitter董事會成員，但以目前Tesla、SpaceX董事會成員組成都是Elon Musk忠實擁護者，或是其信任對象，日後擔任Twitter董事會成員的對象，有可能也是Elon Musk身邊擁護者。

而在此之前，Elon Musk曾透露將親自監督Twitter軟體開發事宜，藉此讓Twitter成為可以平等發表言論的服務平台，同時也能讓業者更願意投放廣告內容。

從CNBC電視台報導內容指出，Elon Musk目前已經將大約50名左右、負責Tesla Autopilot軟體設計的Tesla工程師轉至Twitter，預計將針對Twitter登入、訂閱及驗證系統進行調整。另外，包含Boring Company、Neuralink負責軟體工程的員工，也有部分被調至Twitter。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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