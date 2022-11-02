蘋果線上商店負責人、資訊長都將準備離開
彭博新聞報導指出，蘋果負責線上零售商店，以及資訊系統部門兩位主管都將離開。
蘋果副總裁暨線上商店負責人Anna Matthiasson傳將離開，而在蘋果任職約30年時間的資訊長Mary Demby則將準備退休。而在先前報導中，更指出蘋果工業設計副總裁Evans Hankey，以及蘋果隱私長Jane Horvath將跳槽至Gibson, Dunn & Crutcher LLP律師事務所任職。
過去蘋果線上商店曾更換多次負責人，過去最早負責此項業務的蘋果主管Jennifer Bailey於2014年卸任，後續則轉向帶領Apple Pay團隊，目前更負責蘋果錢包、Apple Card，以及金融相關業務，至於後續接任蘋果線上商店負責人的Bob Kupbens則在後續跳槽eBay，相關業務則轉由Anna Matthiasson接手。
而近期有多名高階主管接續離開，顯然將使蘋果內部受到一些影響。不過，蘋果並未對此作任何回應，同時也未透露後續接任人選。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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