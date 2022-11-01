悲劇！成人與機器人愛好者打造的Mindstorms系列 樂高宣布今年底停售停產
樂高宣布，自1998年推出、針對進階玩家打造的Mindstorms發明機器人系列，將於今年底進入停止銷售，而隨著Mindstorms Robot Inventor智慧機器人，以及相關元件也將在今年底停產，代表Mindstorms發明機器人系列產品正式結束更新。
依照樂高說明，相關產品與Mindstorms Robot Inventor App仍會繼續提供技術支援至2024年底，同時Mindstorms相關商標名稱都還是會繼續保留，避免被他人使用，似乎也保留日後再次推出新品的可能性。
而雖然Mindstorms發明機器人系列將進入停售、停產階段，目前用於STEAM教育的Spike Prime機器人套件、Boost系列依然會在市場繼續販售及推廣。
至於停止銷售Mindstorms發明機器人系列，主要原因還是在於此系列產品從2013年推出Mindstorms EV3之後，其實就沒有再更新主要系列產品，而是更著重在推廣STEAM教育相關產品，因此也較難吸引成人或機器人愛好者的支持。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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