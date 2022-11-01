SpaceX宣布推出可用於移動車輛及定點使用的Starlink連網套件
接連針對飛機、郵輪、校車、小型商用飛機等載具提供衛星連網服務Starlink之後，目前更宣布推出可直接安裝在休旅車款的版本，甚至支援從車上拆卸後於定點使用。
過去受限於法規，導致Starlink服務無法在車輛移動過程使用，但從SpaceX稍早在官方Twitter頁面透露說法，指稱目前Starlink服務已經可以在任何陸地上移動載具上使用，意味在特定國家地區已經可以在車輛移動過程使用Starlink高速連網服務。
在此之前，SpaceX曾對外展示以拖車配件形式使用的Starlink服務套件，而此次提出的Starlink for RVs服務，則是進一步針對車輛行駛過程，以及抵達定點使用網路的需求打造，讓使用者能在移動過程維持連網。
Enjoy high-speed, low-latency internet while on the move! Now accepting orders for the flat high-performance Starlink, which provides connectivity while in motion on land → https://t.co/tWDPs3JDWK pic.twitter.com/z2HNxaizdW— SpaceX (@SpaceX) October 25, 2022
而為了符合車輛移動使用模式，SpaceX額外打造新款扁平設計的Flat High Performance Starlink天線模組，透過增加訊號接收角度與GPS訊號接收能力，讓使用者在車輛行駛過程仍可維持穩定連網。
至於抵達定點時，Flat High Performance Starlink天線模組亦可從車上拆卸，配合轉接腳架於定點使用，讓使用者能繼續使用Starlink服務上網。
目前Flat High Performance Starlink天線模組價格為2550美元，換算為新台幣價格約為8萬元左右，預計在今年12月開放訂購。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
📢 【周報】「G粉」感傷Pixel 7用自家晶片、Apple Watch救人N連發！
📢 他求電量、續航佳的「外送用」高CP值手機 網友指這1關鍵才重要
📢 蘋果iPad 10漲爆！台灣比拚全球價格「比日本便宜」 這國家貴到可再買1台
📢 懶得自己洗澡？「人體洗衣機」幫你沐浴、還放音樂讓你放鬆
📢 【快搶】買嘸iPhone 14 Pro？蘋果官網搶現貨「進階版」 靠它4關鍵入手新機
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言