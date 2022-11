SpaceX宣布推出可用於移動車輛及定點使用的Starlink連網套件

接連針對飛機、郵輪、校車、小型商用飛機等載具提供衛星連網服務Starlink之後,目前更宣布推出可直接安裝在休旅車款的版本,甚至支援從車上拆卸後於定點使用。

過去受限於法規,導致Starlink服務無法在車輛移動過程使用,但從SpaceX稍早在官方Twitter頁面透露說法,指稱目前Starlink服務已經可以在任何陸地上移動載具上使用,意味在特定國家地區已經可以在車輛移動過程使用Starlink高速連網服務。

在此之前,SpaceX曾對外展示以拖車配件形式使用的Starlink服務套件,而此次提出的Starlink for RVs服務,則是進一步針對車輛行駛過程,以及抵達定點使用網路的需求打造,讓使用者能在移動過程維持連網。

Enjoy high-speed, low-latency internet while on the move! Now accepting orders for the flat high-performance Starlink, which provides connectivity while in motion on land → https://t.co/tWDPs3JDWK pic.twitter.com/z2HNxaizdW