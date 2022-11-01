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NXP推出OrangeBox汽車級開發平台 對應V2X車聯網、門禁等設計應用需求

聯合新聞網／ 楊又肇

NXP宣布推出整合車輛無線及有線連接應用解決方案的OrangeBox開發平台，透過單一連接域控制器 (domain controller)即可對應V2X車聯網應用、安全汽車門禁、無線通訊與Wi-Fi連網技術，並且透過集中式架構實現更安全、簡化設計。

OrangeBox汽車級開發平台預計在2023年上半年對外提供，其中整合廣播無線電 (broadcast radio)、Wi-Fi 6、藍牙，以及包含超寬頻 (Ultra-Wideband,UWB)與藍牙低功耗 (Bluetooth Low Energy,BLE)的安全汽車門禁功能，另外也包含基於802.11p規格的V2X車聯網應用方案。

另外，OrangeBox採用安全增強型模組化特性，可在車輛網關及其有線、無線技術之間提供統一介面，並且提供與周遭環境安全通訊運作模式，藉此避免車輛遭受外部網路入侵攻擊。

而藉由模組化設計，將可更容易對應不同地區的無線網路與車聯網應用規範，以及相關需求，同時也能對應後續變更調整，藉此簡化車輛產品設計複雜度，並且加快上市速度。

OrangeBox開發平台採經驗證的EdgeLock離散式安全元件保護，支援4G LTE或5G蜂窩，以及GPS連接，讓汽車製造商能更容易藉由雲端管理安全技術，確保車輛傳輸資料，並且透過i.MX 8XLite應用處理器與Linux軟體架構運作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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