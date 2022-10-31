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宏達電啟動沉浸式元宇宙樂園 體驗華燈初上未來版

中央社／ 台北31日電

宏達電旗下內容品牌VIVE ORIGINALS今天宣布，將啟動全球首座沉浸式元宇宙樂園BEATPARK未來區，背景設定在數百年後的重置世界，打造擬真城區包含多元虛擬角色化身及「華燈初上」等多檔沉浸式戲劇。

VIVE ORIGINALS今天舉辦記者會宣布，將啟動全球首座沉浸式元宇宙樂園BEATPARK未來區，首檔元宇宙戲劇「華燈初上未來版：小紅帽殺人曲」故事將在600年後的虛擬林森北街區展開，街區中有未來版的「光」俱樂部，讓用戶以沉浸觀影複合遊戲的模式探索。

VIVE ORIGINALS同時進駐台北林森北條通街區，供民眾以手機App實地踩點，享受結合5G串流技術的容積攝影拍貼。

宏達電指出，BEATDAY未來也將推出多檔當紅戲劇與電影，並持續布局元宇宙廣告商務領域，創新元宇宙娛樂體驗。

HTC VIVE ORIGINALS總經理劉思銘表示，BEATDAY致力建立超越現實經驗的娛樂元宇宙，首度打造BEATPARK未來區元宇宙沉浸式樂園，首發將帶來「華燈初上未來版：小紅帽殺人曲」元宇宙戲劇，是全球首創將戲劇、演唱會、遊戲與動畫於元宇宙中結合，也是首次將戲劇類商業IP應用於元宇宙。

他表示，本次打造線上線下多重場域的體驗模式，融合5G即時傳輸與容積攝影技術，並提供用戶串聯電腦、行動裝置與VR多元設備的服務，期望為用戶提供全面的、連貫性的體驗，未來「BEATPARK未來區」也將開啟首創在元宇宙街區中開闢廣告版位，於虛擬街區場景開放品牌客戶刊登LED廣告看板，實現元宇宙商務。

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