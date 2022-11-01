黑色星期五手刀買起來：有Surfshark VPN幫你海外血拼省更多！

圖／Surfshark 提供

年度盛事「黑色購物週」即將在下個月登場，你已經摩拳擦掌準備大買特買嗎？先別急！在血拼之前，請先把Surfshark VPN軟體裝起來，包準能幫你的荷包省更多！

受全球購物迷矚目的年度盛事「黑色星期五」，即將在下個月盛大登場，如果你經常逛國外網站，應該已經發現很多品牌都已經預告，將端出超優惠的好康活動；不過，若你希望省下更多摳摳，還必須安裝Surfshark VPN軟體。Surfshark VPN為一款安全穩定、功能強大的跨區工具，支援全球100個國家、超過3,200個伺服器，只要電腦或手機安裝，就能把IP偽裝成在任何國家，例如人在台灣，卻能看到美國當地更殺的優惠價，或觀賞海外限定戲劇和節目。以下，我們就直接實測，實際連到國外知名品牌網站，看看Surfshark VPN究竟能否幫大家省錢！

黑五限定！限時18折優惠，額外加送2個月

黑色星期五這樣買最省錢！

黑五國外各大網站都推出折扣活動，我們先連上很受歡迎的美國潮牌Aeropostale，如果直接連到官網，會發現價格以台幣顯示；但如果先用Surfshark VPN跳到美國，會發現價格改以美金顯示，簡單講就是美國當地才會看見的價格。以下用Men頁面品項示範，只要按按計算機就會發現，幾乎每一樣都便宜50~100元（上圖），如果一次買多件下來，省個好幾千都有可能呢！

圖／Surfshark 提供

另外也有一種情況，當你點進某品牌國外官網，卻一直跳回台灣官網，這是因為國外官網會偵測IP位置，會擋掉非美國當地的瀏覽者，因此會跳轉回台灣官網。例如很受女性喜愛的美國時裝品牌Tory Burch，如果直接連美國官網，不管怎麼樣都會跳回台灣頁面（下圖左）；但如果先用Surfshark VPN跳到美國，重連後會出現全英文的美國頁面（下圖右），不但品項更齊全、價格更便宜，甚至能看到美國限定產品或專屬優惠活動，這些都必須透過VPN才能看到，有點像解鎖封印的感覺。

以下圖這件連衣裙為例，透過Surfshark VPN跳到美國看到的價格（US$798），竟然比台灣官網（NT$34,900）便宜將近台幣1萬元；再找一雙球鞋比價，也便宜了將近台幣4千元，如果你剛好是該品牌愛好者，只要隨意買個幾樣，不僅能把運費Cover過來，且絕對比直接在台灣官網買還省！

圖／Surfshark 提供

追劇看片聽歌也能省錢

「黑色星期五」沒錢血拼，那就乖乖在家追劇看片吧！說到看片絕不能少了Netflix，如果想觀賞海外限定戲劇或電影，一定要把Surfshark VPN裝起來！直接用Surfshark VPN連到美國，開啟Netflix會發現主頁出現「美國Top 10電影」，其中像是《歡樂好聲音2》(Sing 2)、《神偷奶爸2》(Despicable Me 2) ，目前台灣Netflix都還沒上架，有興趣大家可自行挖寶。

圖／Surfshark 提供

若你像我一樣對日本節目情有獨鐘，覺得現在第四台播放類型少，又不想花錢購買日本串流APP，那麼用Surfshark VPN直接跳到日本，再連到NHK+之類的內容型網站，就能免費觀看琳瑯滿目的節目，無論是動畫、旅遊、綜藝、運動賽事…等一應俱全。

圖／Surfshark 提供

Youtube Premium最近宣佈即將調漲，像是美國、加拿大、英國、日本…等都有一定漲幅，但其實還是能找到比台灣便宜很多的，只要把Surfshark VPN跳到印尼，每個月竟然只要59,000印尼盧比、約為123元台幣，相較於台灣每月179元足足省下56元。

圖／Surfshark 提供

黑五82% off 優惠開跑 平均一天只要 2 塊錢

看完以上實測，想必大家對Surfshark VPN已躍躍欲試，趕緊在黑色星期五前上手，到時只要「快狠準」，就能為荷包省下不少摳摳！ 剛好Surfshark VPN最近在黑五期間推出「（2年訂閱方案）82% off + 2個月額外使用期限」優惠活動，有興趣網友可以好好考慮。

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