Google收購前身為Facemoji的人工智慧虛擬形象新創業者Alter

Techcrunch網站報導指稱，Google約以1億美元價格收購人工智慧虛擬形象新創業者Alter。

而Google隨後證實此項交易，但並未透露具體交易金額等細節。

前身為Facemoji的Alter，是由兩名共同創辦人Jon Slimak與Robin Raszka在2017年5月成立，目前分別在美國紐約及捷克均有辦公室，主要透過開發工具讓品牌業者、創作者能以虛擬形象對外產生互動，後續才將公司名稱更改為現有的Alter。

在由Google收購之前，Alter曾在Facemoji時期，獲得由Twitter及Roosh Ventures等聯合推動的Play Ventures投資300萬美元種子資金，主要看好其虛擬形象應用潛在發展機會，而當時包含Facebook、蘋果在內業者也開始積極推動個人虛擬人像應用服務，讓使用者能透過虛擬人像代表自己，並且以逗趣方式進行互動。

目前還無法確認Google收購Alter之後，是否計畫將其技術應用在Android作業系統，或是進一步發展數位助理服務的虛擬形象。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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