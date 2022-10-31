歐盟擬將從2035年起停售燃油乘用車輛及送貨用廂型車 並計畫降低電動車購入與使用門檻
歐盟稍早同意從2035年起，將停止銷售傳統燃油乘用車輛，以及送貨用的廂型車，預計在未來13年內將此類車款的碳排放量降至最低。
而依照協議，從2030年開始銷售的新款乘用車輛，其碳排放量必須比2021年銷售車款減少達55%，而廂型車的碳排放量降低幅度也必須在50%以上，並且將在後續逐年增加碳排放量減少比例。另一方面，歐盟也計畫讓消費者購買、使用零碳排放車輛 (例如純電運作車款)的門檻降低，意味將設法讓此類車款購買價格、充電成本變得更親民。
以目前市場對於電動車等低排碳量車款接受度較低的原因，除了認為動力曲線感受不同、擔心行駛距離不夠遠，或是動力補充不容易，最大問題還是在於購入及使用成本相對較高，因此讓不少人卻步，或是維持觀望態度。
因此如何讓電動車變得更容易讓一般人接受，其實也成為目前許多投入電動車發展的業者重點課題，同時不少政府機構也開始積極擴充充電站等基礎設施，以利2030年之後進一步停售傳統燃油車輛時，可以銜接以電動車使用為主的發展。
至於此次提出從2035年起停售傳統燃油乘用車輛及送貨用廂型車，接下來還必須由歐盟議會及歐盟理事會批准，但從目前歐洲各國計畫停售傳統燃油車輛規劃來看，應該不會遇到太大反對聲浪。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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