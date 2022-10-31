Qualcomm反訴內容指稱Arm將調整架構授權方式 將直接向終端設備商收取費用、禁用第三方技術組合

市場研究顧問SemiAnalysis表示，Arm接下來可能改變過往晶片設計專利授權方式，將不再直接向晶片業者提供授權，而是向使用最終生產晶片的設備商收取費用，甚至未來授權方式還包含必須榜定Arm旗下Mali GPU、Ethos NPU等架構設計，不能採用其他第三方技術組合，例如Qualcomm收購的Adreno GPU、AMD授權三星使用的RNDA架構GPU，或是Imagination Technologies提供PowerVR GPU。

SemiAnalysis依照Qualcomm稍早向Arm提出反訴內容，顯示在Arm近期更新的授權協議內容中，Arm預計從2024年之後將改變專利授權作法，其中包含不再將架構專利直接授權晶片業者使用，而是計畫將專利授權費用轉嫁至應用晶片的終端設備上，進而向終端設備商收取專利授權費用。

意味日後未來Arm將不再直接向使用Arm架構打造晶片的三星半導體收取授權費用，而會將相關費用直接轉嫁至負責製作生產Galaxy系列手機的三星行動通訊，而使用Qualcomm晶片的手機業者，未來也將面臨直接被Arm收取架構專利授權費用。

甚至，Arm更提出使用其架構專利情況下，將不得使用第三方技術組合，僅能使用Arm提供Mali GPU、Ethos NPU等架構設計，意味日後使用Arm Cortex CPU打造晶片產品時，將不得併用其他第三方技術設計，例如Qualcomm的Adreno GPU，或是Imagination Technologies的PowerVR GPU。

不過，Arm方面並未針對Qualcomm提出反訴內容作任何回應。但如果Arm確實調整所有對外授權協議，而非僅針對Qualcomm作調整，代表未來其授權方式將大幅改變，同時也將有更高授權使用限制，除非Arm在授權方式仍存有額外彈性，亦即終端設備商可依照需求向Arm申請額外設計方式，但從產品設計流程來看，似乎也有其難度，反而可能促成更多終端設備僅考慮使用全面Arm架構授權設計方案。

但這樣的改變，實際上不影響僅取得Arm指令集技術授權的NVIDIA、蘋果，以及博通等業者，而明顯受影響的將包含近期採Arm授權架構的聯發科，或是半自主架構設計的Qualcomm、三星，未來可能必須在晶片設計全數採用Arm授權方案，無法再從中拆分更換成自有解決方案設計。

當然，促成更多終端設備均採用旗下完整架構設計方案，對Arm日後發展自然有利，同時也能以此讓更多終端設備加速進入市場銷售，只是必然會影響過去與Qualcomm、三星等晶片業者長期合作模式，甚至造成更多晶片業者為了避免業務受影響，進而擴大擁抱近年逐漸擴張的RISC-V架構設計，例如Qualcomm、三星等晶片業者都先後透露已經著手規劃RISC-V架構設計產品，主要也是考量近年諸多影響造成晶片供應受限，因此藉由增加更多架構設計方案進行避險。

另一方面，若Arm強制要求晶片業者不得在其產品設計導如第三方技術組合，勢必也會影響Arm過去訴求的開放生態發展模式，變成僅對自身架構設計有利，否則晶片業者就必須像蘋果、NVIDIA等業者僅取得Arm架構指令集授權，並且配合全自主架構設計打造晶片產品。

而若Arm執意調整架構授權方式，最終可能面臨與過往長期合作晶片業者反目成仇，甚至可能在Arm日後掛牌上市之後，將由Qualcomm、三星、Intel在內業者聯合大量收購股權，藉此變相持有Arm的發展局面。

更新：Arm後續回覆如下。

Arm對Qualcomm提起訴訟旨在保護Arm生態系、以及仰賴Arm的知識產權和創新設計的合作夥伴。Qualcomm違反了Nuvia簽訂的授權許可協議條款，且在未經授權的情況下，仍然持續使用這些技術。Arm要求強制Qualcomm履行銷毀和停止使用源自Arm技術的Nuvia設計的義務。

Qualcomm的反訴內容充滿了不準確的資訊，Arm將在未來幾週內提交的正式法律回應中，針對多項內容做出回應。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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