馬斯克接手Twitter後 傳下指令要高層人員訂出「裁員名單」
紐約時報報導指稱，日前接手Twitter之後，Elon Musk已經指示高層要求經理職等人員開始制定裁員名單，而具體細節可能會等到美國時間11月1日對外公布。
目前暫時還無法確認Twitter將有多少員工會被裁撤，雖然Elon Musk日前透露將不會裁撤多達75%比例人數，但實際裁撤人數可能還是會比想像多。
即便Elon Musk近期持續對外說明未來將如何改變Twitter，同時也向廣告業者表示將使Twitter變成一個更吸引人投放廣告的社群平台，卻始終未清楚說明未來將如何調整內部員工安排，以及被裁撤員工能獲得權益。
而在日前接手Twitter之後，包含Twitter執行長Parag Agrawal、財務長Ned Segal，以及擔任Twitter政策、安全領導主任與法務長暨總法律顧問的Vijaya Gadde都確定從Twitter離開，相關報指稱Elon Musk以約1.2億美元金額作為支付這些人的遣散費等費用。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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