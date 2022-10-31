快訊

深夜全台11縣市「雨彈」爆發 宜蘭持續超大豪雨

再增1人 南韓梨泰院踩踏事故死亡人數升至155人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

馬斯克接手Twitter後 傳下指令要高層人員訂出「裁員名單」

聯合新聞網／ 楊又肇

紐約時報報導指稱，日前接手Twitter之後，Elon Musk已經指示高層要求經理職等人員開始制定裁員名單，而具體細節可能會等到美國時間11月1日對外公布。

目前暫時還無法確認Twitter將有多少員工會被裁撤，雖然Elon Musk日前透露將不會裁撤多達75%比例人數，但實際裁撤人數可能還是會比想像多。

即便Elon Musk近期持續對外說明未來將如何改變Twitter，同時也向廣告業者表示將使Twitter變成一個更吸引人投放廣告的社群平台，卻始終未清楚說明未來將如何調整內部員工安排，以及被裁撤員工能獲得權益。

而在日前接手Twitter之後，包含Twitter執行長Parag Agrawal、財務長Ned Segal，以及擔任Twitter政策、安全領導主任與法務長暨總法律顧問的Vijaya Gadde都確定從Twitter離開，相關報指稱Elon Musk以約1.2億美元金額作為支付這些人的遣散費等費用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

廣告 紐約時報 工安

延伸閱讀

馬斯克掌推特 擬裁員五成

Elon Musk買下Twitter之後 通用汽車宣布停止所有Twitter廣告投放

馬斯克傳不會大規模裁Twitter員工 但執行長、財務長及法務長都會離開

馬斯克為了「拯救人類」買推特？完成440億美元收購後立即開除CEO等高層

相關新聞

想加入蘋果嗎？庫克提4大特質 員工多補了「殘忍這1項」

嚮往成為蘋果（Apple）公司的員工嗎？你現在有機會了！蘋果執行長庫克（Tim Cook）日前在義大利的拿坡里費德里克二世大學（University of Naples Federico II）分享工作經驗，並告訴學生，想成為「蘋果」一份子除了具備4項特質外，關心周圍的世界發展也很重要。

歐盟擬將從2035年起停售燃油乘用車輛及送貨用廂型車 並計畫降低電動車購入與使用門檻

歐盟稍早同意從2035年起，將停止銷售傳統燃油乘用車輛，以及送貨用的廂型車，預計在未來13年內將此類車款的碳排放量降至最低。

馬斯克接手Twitter後 傳下指令要高層人員訂出「裁員名單」

紐約時報報導指稱，日前接手Twitter之後，Elon Musk已經指示高層要求經理職等人員開始制定裁員名單，而具體細節可能會等到美國時間11月1日對外公布。

一周數位爆報／「G粉」感傷Pixel 7用自家晶片、Apple Watch救人N連發！iPad 10台灣比日本便宜、教你收iCloud信箱

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。

福特、福斯投資的自駕車新創Argo AI將結束營運

福特在稍早公布財報中，透露其投資自駕車新創公司Argo AI將結束營運，未來將由福特及福斯分拆持有其自駕車技術與相關資產。

CD Projekt Red證實日前公布代號「Canis Majoris」遊戲 就是《巫師》重製版本

CD Projekt在日前宣布將打造全新《巫師》系列作品消息後，CD Projekt Red稍早證實代號「Canis Majoris」的《巫師》系列作品，實際上就是《巫師》重製版本。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。