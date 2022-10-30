一周數位爆報／「G粉」感傷Pixel 7用自家晶片、Apple Watch救人N連發！iPad 10台灣比日本便宜、教你收iCloud信箱

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。
蘋果（Apple）這次悄悄發布新款M2版iPad Pro，難道後續還鋪更多哏嗎？外媒報導，iPad Pro計畫出比12.9吋更大的版本，要吸引平面影像創作者和設計師購買。 （繼續閱讀…）
傻眼度：★★★★★
小編評語：真的要出那麼大台的iPad嗎，那筆電怎麼辦？
還在想出國「省錢」買這次的蘋果全新iPad產品嗎？那你可要先想一想了，國外網站調查全球所販售的iPad 10、M2版iPad Pro價格，發現台灣「真的不算貴」，出國前可先參考各國蘋果官網售價。 （繼續閱讀…）
省錢度：★★★☆☆
小編評語：不管怎麼樣的確都漲價了，嗚嗚。
經常透露蘋果新機設計消息的著名市場分析師郭明錤稍早於個人Twitter指稱，明年預計推出的高階iPhone 15將在電源按鍵、音量鍵採用新方式。 （繼續閱讀…）
期待度：★★★★☆
小編評語：現在改版要開始從按鍵下手了嗎？
一名資深「G粉」不滿Google從Pixel 6開始使用自家的Tensor晶片，也認為Pixel 7使用Tensor 2代也沒進步，喊話「你不買，我不買，明天降500」是否可以逼Google改換安卓常用的高通（Qualcomm）處理器，引起不少網友熱議。 （繼續閱讀…）
傷心度：★★★★☆
小編評語：粉絲看起來真的對Google Pixel 7的晶片很失望耶。
蘋果（Apple）Apple Watch的好，連醫生都認證了嗎？一名醫生日前不慎在家門外摔落地下室的坑洞中一度昏迷，沒想到醒來時竟發現警察已在旁邊，原來是Apple Watch幫忙呼救，讓他直呼「我本來可能已經死了」。 （繼續閱讀…）
驚訝度：★★★★☆
小編評語：真的要好好設一下緊急聯絡人了…。
Apple Watch除了有血氧、心率偵測外，現在也新增車禍偵測和體溫感測功能，讓智慧型手錶不僅只是一個配件，還能救命！一名12歲女童因Apple Watch發出心率異常通知，意外發現身體其他疾病，及時挽回一命。 （繼續閱讀…）
驚訝度：★★★★☆
小編評語：原來Apple Watch真的可以救人！
蘋果（Apple）延遲1個月推出的iPadOS 16終於在今（25）日推出了，其中最期待的功能就是「幕前調度（Stage Manager）」和「無邊際」App可以大玩特玩，不過並非所有的iPad系列都能更新！《聯合新聞網》就來介紹這次主要更新8大功能。 （繼續閱讀…）
好玩度：★★★★☆
小編評語：無邊記App看起來很好玩，相當期待！
你還在想要怎麼收iCloud信箱的mail嗎？現在更容易找到了，蘋果（Apple）翻新iCloud.com，推出Beta預覽版搶鮮體驗，整個介面看起來更人性化，《聯合新聞網》也帶你簡單操作。 （繼續閱讀…）
嘗鮮度：★★★★☆
小編評語：我之前真的不知道iCloud信箱要去哪裡收信！全新改版更方便呢！
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嚮往成為蘋果（Apple）公司的員工嗎？你現在有機會了！蘋果執行長庫克（Tim Cook）日前在義大利的拿坡里費德里克二世大學（University of Naples Federico II）分享工作經驗，並告訴學生，想成為「蘋果」一份子除了具備4項特質外，關心周圍的世界發展也很重要。
福特在稍早公布財報中，透露其投資自駕車新創公司Argo AI將結束營運，未來將由福特及福斯分拆持有其自駕車技術與相關資產。
CD Projekt在日前宣布將打造全新《巫師》系列作品消息後，CD Projekt Red稍早證實代號「Canis Majoris」的《巫師》系列作品，實際上就是《巫師》重製版本。
在Tesla執行長Elon Musk買下Twitter之後，通用汽車隨即宣布停止所有在Twitter上投放廣告。
彭博新聞報導指稱，在稍早與Twitter員工交流時，Tesla執行長馬斯克（Elon Musk）表示將不會像先前媒體報導般進行大規模人力精簡，但是對於比例是否高達75%，卻仍未有定數。
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