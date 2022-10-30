一周數位爆報／「G粉」感傷Pixel 7用自家晶片、Apple Watch救人N連發！iPad 10台灣比日本便宜、教你收iCloud信箱

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。

傻眼度：★★★★★ 小編評語：真的要出那麼大台的iPad嗎，那筆電怎麼辦？

傳蘋果計畫推出「史上最大尺寸」的16吋iPad，大小與16吋MacBook Pro相同。（翻攝自蘋果官網）

省錢度：★★★☆☆ 小編評語：不管怎麼樣的確都漲價了，嗚嗚。

iPad 10全球價格排名出爐，台灣名列第4名「其實不算貴」。（翻攝自蘋果官網）

期待度：★★★★☆ 小編評語：現在改版要開始從按鍵下手了嗎？

iPhone 14系列示意圖。路透

傷心度：★★★★☆ 小編評語：粉絲看起來真的對Google Pixel 7的晶片很失望耶。

Google Pixel 7 Pro更使用第2代Tensor晶片（Google Tensor G2）。（翻攝自Google Taiwan YouTube頻道）

驚訝度：★★★★☆ 小編評語：真的要好好設一下緊急聯絡人了…。

一名醫生萬萬沒有想到Apple Watch真的救了他一命，表示如果沒有蘋果手錶的協助，「我本來可能已經死了」。（翻攝自nbcchicago）

驚訝度：★★★★☆ 小編評語：原來Apple Watch真的可以救人！

一名母親發現12歲女兒佩戴的Apple Watch發出心率異常通知，送醫後才知女兒身上有腫瘤。（翻攝自9to5mac）

好玩度：★★★★☆ 小編評語：無邊記App看起來很好玩，相當期待！

iPadOS 16日前開放更新，幕前調度和無邊記App最受矚目。（翻攝自蘋果官網）

嘗鮮度：★★★★☆ 小編評語：我之前真的不知道iCloud信箱要去哪裡收信！全新改版更方便呢！

蘋果（Apple）翻新iCloud.com，推出Beta預覽版，整個介面看起來更人性化與直覺，《聯合新聞網》也帶你簡單操作。（圖／聯合新聞網）

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