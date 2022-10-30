Elon Musk買下Twitter之後 通用汽車宣布停止所有Twitter廣告投放

在Tesla執行長Elon Musk買下Twitter之後，通用汽車隨即宣布停止所有在Twitter上投放廣告。

通用汽車表示，將重新評估在Twitter上的廣告行銷業務，強調依然會繼續在社群媒體平台的宣傳活動，接下來在Twitter上僅會維持與消費者溝通互動，但將停止所有在Twitter上的廣告投放。

之所以做出這樣的決定，有可能基於通用本身與Tesla處於競爭關係，或許擔心未來繼續在Twitter平台投放廣告，是否因為彼此競爭關係而無法獲得預期成效。

即便Elon Musk先前強調將改善Twitter廣告互動體驗，讓廣告內容不會影響使用者觀看感受，同時也將使Twitter變成可自由發表意見、討論平台，而非面臨一言堂般嚴苛限制，但顯然仍讓不少原本藉由Twitter投放廣告的業者感到質疑。

另一方面，考量Twitter由Elon Musk收購，未來有可能先轉為私有化公司，再於3-5年後重新上市，期間可能產生更大變化，標普道瓊斯指數有限公司在紐約交易所公告Twitter停止交易之後，隨即將Twitter從標普500指數剔除，改由保險公司Arch Capital Group取代。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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