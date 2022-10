CD Projekt Red證實日前公布代號「Canis Majoris」遊戲 就是《巫師》重製版本

CD Projekt在日前宣布將打造全新《巫師》系列作品消息後,CD Projekt Red稍早證實代號「Canis Majoris」的《巫師》系列作品,實際上就是《巫師》重製版本。

而在此重製版本合作的外部工作室,實際就是由曾經參與《巫師2》、《巫師3》開發的團隊成員所組成Fool's Theory遊戲工作室擔任,並且將採用Unreal Engine 5遊戲引擎製作重製版本內容。

不過,CD Projekt Red暫時還沒有公布《巫師》重製版本具體內容,同時也強調此款遊戲仍處於早期開發階段,預期要等到稍晚才會有更進一步消息。

在先前時候,CD Projekt確定推出代號「Sirius」的《巫師》系列新作,將由位於波士頓的Molasses Flood工作室負責開發。而《巫師》系列全新三部曲作品,將會在未來6年內陸續公布,首款代號「Polaris」的第一款作品目前已經進入初期開發階段。

We're thrilled to reveal that, together with @Fools_Theory, we're working on remaking The Witcher using Unreal Engine 5 (codename: Canis Majoris)!



We want to do this right, so please be patient — it's gonna be a while until we can share more details.

⚔️ https://t.co/6VCAokPgXs pic.twitter.com/ERFOXQrUEP