CD Projekt Red證實日前公布代號「Canis Majoris」遊戲 就是《巫師》重製版本
CD Projekt在日前宣布將打造全新《巫師》系列作品消息後，CD Projekt Red稍早證實代號「Canis Majoris」的《巫師》系列作品，實際上就是《巫師》重製版本。
而在此重製版本合作的外部工作室，實際就是由曾經參與《巫師2》、《巫師3》開發的團隊成員所組成Fool's Theory遊戲工作室擔任，並且將採用Unreal Engine 5遊戲引擎製作重製版本內容。
不過，CD Projekt Red暫時還沒有公布《巫師》重製版本具體內容，同時也強調此款遊戲仍處於早期開發階段，預期要等到稍晚才會有更進一步消息。
在先前時候，CD Projekt確定推出代號「Sirius」的《巫師》系列新作，將由位於波士頓的Molasses Flood工作室負責開發。而《巫師》系列全新三部曲作品，將會在未來6年內陸續公布，首款代號「Polaris」的第一款作品目前已經進入初期開發階段。
We're thrilled to reveal that, together with @Fools_Theory, we're working on remaking The Witcher using Unreal Engine 5 (codename: Canis Majoris)!— The Witcher (@witchergame) October 26, 2022
We want to do this right, so please be patient — it's gonna be a while until we can share more details.
⚔️ https://t.co/6VCAokPgXs pic.twitter.com/ERFOXQrUEP
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
📢 iPad 10但價格很尷尬？1圖比拚平價iPad系列 秒看與iPad Air 5差異
📢 蘋果沒說的事…舊iPad系列全面「漲爆」！來看貴了多少錢
📢 【實測】5款手機PTT瀏覽器好用對決！Lag到跳腳、「次世代神器」馬上現形
📢 【周報】元宇宙自拍美學3階段太悲劇...
📢 【快搶】買嘸iPhone 14 Pro？蘋果官網搶現貨「進階版」 靠它4關鍵入手新機
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言