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馬斯克傳不會大規模裁Twitter員工 但執行長、財務長及法務長都會離開

聯合新聞網／ 楊又肇

彭博新聞報導指稱，在稍早與Twitter員工交流時，Tesla執行長馬斯克（Elon Musk）表示將不會像先前媒體報導般進行大規模人力精簡，但是對於比例是否高達75%，卻仍未有定數。

不過，從先前Elon Musk表示將願意以原訂每股54.20美元價格收購Twitter，加上近期持續與Twitter員工進行交流，甚至將個人Twitter簡介更改為「Chief Twit」，顯然收購Twitter已經是必然之事。

而雖然Elon Musk回應表示不會大規模裁員，但也意味仍有部分Twitter員工會被裁撤。但從Twitter先前已經著手準備裁撤約25%員工，藉此精簡非必要開銷來看，似乎代表Elon Musk正式成為Twitter所有者之後，還會進行另一波裁員。

從華盛頓郵報取得消息中，顯示在Elon Musk正式接手Twitter之後，包含Twitter執行長Parag Agrawal、財務長Ned Segal，以及擔任Twitter政策、安全領導主任與法務長暨總法律顧問的Vijaya Gadde都會離開。

在稍早向Twitter廣告商回應內容中，Elon Musk表示希望透過買下Twitter，將其打造成公開平等的數位市民廣場，讓更多意見、想法可以彼此交流，同時不受平台嚴格規範限制，形成不平等的情況。同時，Elon Musk更強調收購Twitter並非像其他業者希望透過社群平台賺進大筆金錢，而是為了讓人們可以更平等地交流。

不過，Elon Musk也說明使用者依然需要為任何在Twitter上發表的言論負責，同時強調會如同挑選個人喜好電影觀看般，讓使用者能在Twitter找到更符合個人偏好內容，並且承諾將使Twitter成為最佳廣告平台，透過更精準投放技術讓廣告效益提升，同時也能避免影響使用者感受。

至於接下來會怎麼調整Twitter業務發展，或許就要看Elon Musk正式接掌Twitter的相關作法。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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