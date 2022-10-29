蘋果：iPhone相較其他手機銷售呈現反向成長 Mac銷售創下歷年同期最高成長幅度

在稍早公布的2022財年第四季財報裡，蘋果說明營收達901.5億美元，相比去年同期增加8.1%，但是低於市場預期，主因在於受到美元匯率等因素影響。不過，蘋果強調相比市場競爭對手的手機銷售表現，iPhone實際上呈現顯著反向成長力道，同時Mac機種更創下歷年同期最高增長幅度紀錄。

以各產品項目來看，iPhone營收達426.3億美元，相比去年同期增加9.7%，Mac營收達115億美元，相比去年同期增加25%，iPad營收則為71.7億美元，相比去年同期減少13%。另外，在穿戴裝置、家庭與其他產品項目營收則是96.5億美元，相比去年同期增加9.8%，服務類別營收則達191.9億美元，相比去年同期增加5%。

而以地區來看，北美地區營收佔398億美元，歐洲地區則佔228億美元，中大中國地區佔154.7億美元，至於日本與其他亞太地區則分別佔57億美元、63.7億美元。

蘋果強調此次營收相較市場預期較低，主要受到全球匯率影響，而服務項目營收呈現較低同樣受到匯率影響，另外還包含數位廣告及遊戲分潤營收減少。

不過，除了iPhone仍維持銷售成長之外，今年換上M2處理器的新款MacBook Air 與 MacBook Pro，由於在運算效能與電池續航表現均增加，因此吸引不少人購機更換，使得Mac營收大幅增加。而目前Apple Watch、AirPods等穿戴裝置依然帶來明顯營收，目前成為蘋果主力銷售產品之一。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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