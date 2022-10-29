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Tesla對外招募新血 同時介紹位於加州的新建Megafactory電池工廠

聯合新聞網／ 楊又肇

Tesla稍早透過其官方LinkedIn網站招募新血，同時也藉由影片介紹其位於加州拉斯羅普的新建Megafactory電池工廠。

就先前Tesla執行長Elon Musk的說法，Megafactory電池工廠計畫每年生產40兆瓦時的Megapack巨型儲能電池。相比用於Model Y的電池設計，Megapack電池對應電量約增加為50倍，藉此對應更長電力續航表現。

而新建的Megafactory電池工廠，距離Tesla在美國境內主要生產工廠所在的弗里蒙特約1小時車程。隨著位於加州的Megafactory電池工廠產能增加，Tesla將能進一步加快其車輛產能提升。

依照Tesla公布數據，每組Megapack巨型儲能電池約可儲存3MWh電量，相比其他同級電池設計約減少40%體積，同時使用零件更減少為10%，使得此款電池安裝時間也比市場同級產品快10倍，並且可以應用在更多儲電設備，例如Tesla旗下車款、Powerwall等。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

美國

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