Meta公布財報股價大摔，一數據看「元宇宙」風光不再？

Meta（臉書母公司）公布最新一季財報，營收年減4%，股價盤後跳水近19%。投資人抱怨關鍵在於元宇宙燒錢，然而分析師指出一個關鍵數字，可看出過往成功模式遇上天花板，才是關鍵。

本週為美國股市財報週，各大科技公司陸續公布本年度第三季財報，臉書母公司Meta於台北時間27日召開季報電話會議，雖然用戶數成長，但整體營收卻沒有跟著上升。

原因除了總體經濟環境、國際政局變動削弱廣告需求，Meta對元宇宙的投資成本提升，也造成本季財報相對去年同期及上一季黯淡。

臉書大股東：別再燒錢發展元宇宙

Meta本季的總體營收為277.14億美元，相對2021年第三季下降4%；而總支出則達到220.5億，相對去年同期增加近兩成，收益與支出的增減呈現兩樣情，本季營業利益僅56.64億，相對去年同期大減46%。2022第二季營益率還有29%，但本季僅20%，相較去年同期的36%益營率，更是不可同日而語，財報中亦闡明未來將縮減部分人事。

同時，該公司的主要股東之一，Altimer Capital 公司董事長蓋斯納（Brad Gerstner）早已看不下去，在本週一就發公開信給Meta創辦人祖克柏，要求別再於元宇宙上燒錢，每年投資這個新趨勢的費用不得超過50億美元。

一關鍵數字，指出臉書遇上天花板

真的是元宇宙拖垮Meta的成長嗎？回頭看該集團的過往成功模式，是在於用社群養出龐大廣告營收，雖然祖克柏（Mark Zuckerberg）在財報會上強調，公司活躍用戶數持續上升。

然而，將臉書用戶轉換為營收，平均一個人只帶來9.41美元，是近一年最低，看來，這模式可能已經來到天花板。也是近期許多分析師，將臉書首先剔除在未來看好科技股名單的主因之一。像是Needham分析師馬丁（Laura Martin）便指出，現在連蘋果也積極發展自身網路廣告業務下，Meta未來成長勢必受限。

因為掌握AI discover技術，Meta懂得推播用戶感興趣的內容，同時巧妙而不著痕跡地混雜廣告於原生內容中，讓龐大用戶數確立Meta在社群媒體界的優勢。

但祖克柏亦不忘在報告中提及短影音勁敵Tik Tok，Instagram近期推出的Reels短影音功能受用戶青睞，使用時間已達該應用程式的兩成並且持續增長。祖克柏也觀察到用戶分享Reels的次數明顯上升。

此外，擁有即時通訊功能的臉書Messenger、Whatsapp和Instagram Direct也都是Meta未來希望能充分運用並創造用戶和營收的機會。

順暢無礙地即時語音翻譯閩南語和英語，是近期Meta在AI技術發展上萬眾矚目的成果，致力元宇宙開發的Reality Labs部門猶如Meta全公司最寶貝的幼子，就算季季虧錢，也持續投入資金和厚望。

本季Reality Labs部門營業利益為 －36.72億，是史上最低；而本季總支出中，研究和開發就占了33%，相當於72.765億，創下新高。依照歷年趨勢，短期內也不會轉虧為盈，元宇宙研發的高昂成本，由此可見一斑。

元宇宙不放棄，明年要推消費等級裝置

然而，在祖克柏的眼中，元宇宙就是未來，未來就是元宇宙。他在財報會中說明，之所以本季Reality Labs部門支出遽增，是因為繼Meta Quest 2後，明年預計再推出另一款消費等級的頭戴式裝置。

祖克柏當然明白元宇宙不論是在硬體和應用上都未成主流，但他也深信虛擬世界不應該只停留在想像中，「未來會有愈來愈多人在元宇宙裡辦公！」超脫單純的娛樂、體驗，祖克柏希望把元宇宙概念融入生活、工作場域的企圖心展露無遺。

觀察近年財報，Meta 的營收植基於 Family of Apps 和 Reality Labs 兩個部門間的消長。然而本季綜合先前 Snap 、谷歌母公司 Alphabet 發布的季報來看，在廣告需求疲軟的逆境中，社群媒體產業正呈現成長放緩的趨勢。

營業額不如手機裡爆量增長的動態和推播通知，社群媒體究竟還能支撐Meta的元宇宙願景多久呢？現下手中僅一紙財報，而答案存在於未來。

（本文出自2022.10.27《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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