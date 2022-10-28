Quest 2後續機登場？Meta執行長曝明年推新款VR頭戴裝置

在Meta公布2022財年第三季財報時，Meta執行長Mark Zuckberg透露預計在2023年推出新款虛擬實境頭戴裝置，並且將進一步著重臉部表情識別等應用，讓使用者能在虛擬實境有更沉浸感的互動體驗。

不過，Mark Zuckberg並未說明新款虛擬實境頭戴裝置是否鎖定更高階應用需求，或是作為Quest 2後繼機種。

隨著近期股價持續走低，而稍早公布財報更顯示營收達277億美元，相比去年同期減少4%，淨利部分更僅有44億美元，相比去年下滑高達52%，其中有不少因素在於Meta先前在元宇宙應用佈局投資不少金額，而行動廣告業務更受限於蘋果iOS平台政策改變等影響，導致上一季內營收明顯受到影響，扣除高達220.5億美元的成本與相關花費支出之後，剩餘淨利自然也減少許多。

而包含Facebook、Messenger、Instagram與WhatsApp在內服務的每日活躍使用人數總和，在今年9月平均達29.3億人，相比去年同期增加3%，至於每月活躍使用人數在今年6月平均達37.1億人，相比去年同期增加4%。

若單獨看Facebook服務的話，每日活躍使用人數在今年9月平均為19.8億人，，相比去年同期增加3%，至於每月活躍使用人數在今年9月平均達29.6億人，相比去年同期增加2%。

另外，以各業務部門營收來看，廣告營收達272.4億美元，應用服務營收為274.3億美元，而Reality Labs營收則是2.85億美元，相比去年同期均呈現下滑，僅在其他業務營收微幅增加，達1.92億美元。

Meta截至今年6月底的全球員工人數總和達87314人，相比去年同期增加28%。

而針對投資者呼籲縮減元宇宙發展成本支出，尤其先前虧損幅度超過100億美元情況，不少分析師均建議Meta調整發展策略，以利挽回投資市場信心。對此，Mark Zuckberg曾透露將會放緩元宇宙發展腳步，但仍認為元宇宙將能創造更多發展機會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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