LINE宣布用於各類智慧裝置的Clova數位助理服務將於明年3月底結束運作
依照LINE於日本公告消息，過去搭載於Clova WAVE、Clova Friends、Clova Friends Mini、Clova Friends Dock、Clova Desk等智慧裝置的Clova數位助理服務，將於2023年3月30日終止運作，而開發者藉由CLOVA Extensions Kit打造的應用技能也會在此之後終止提供使用，同時LINE也將在2023年2月28日之後終止受理審核開發者以此工具打造的應用技能。
而先前開發者在Clova開發者中心所登錄資料，將會在2023年4月起全數移除，至於Clova數位助理服務的各類智慧裝置將會在今年10月底之後停止銷售。
不過，LINE強調即便對應各類智慧裝置的Clova數位助理服務終止運作，先前已經在市場銷售的Clova應用智慧裝置仍可繼續使用，其中包含可將智慧音響當作一般藍牙音響使用，只是必須重新透過藍牙配對連結。
之所以終止對應各類智慧裝置的Clova數位助理服務，可能在於整體使用人數比例過低，多半使用者還是傾向使用Google Assistant，或是亞馬遜Alexa在內數位助理服務，因此也造成搭載Clova數位助理服務的智慧音響等裝置實際銷售表現不佳，後續甚至出現降價拋售狀況。
但從相關規劃來看，應用在LINE各類服務的Clova技術依然會技術發展，只是應用在各類智慧裝置的Clova數位助理服務將不會再繼續投入發展資源。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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