開發者將可藉由Works on Arm計畫項目加速推出雲原生應用服務
針對針對越來越多雲端服務建構在Arm架構伺服器，Arm宣布推出名為Works on Arm計畫項目，讓開發者能免費取用Arm架構開發平台，藉此加速更多基於Arm架構的雲原生應用服務發展。
目前包含AWS、Equinix、Google Cloud、微軟Azure、甲骨文，以及騰訊在內公有雲服務提供業者，均陸續導入以Arm旗下Neoverse架構設計的伺服器，藉此提供執行效率更高的雲端執行個體，更多以此建構的雲原生應用服務能對應更快操作反應，同時降低資料中心整體耗電量。
因此，Arm此次提出Works on Arm計畫項目，將使開發者能免費取用Arm架構開發平台，進而可在此平台環境開發、測試，並且最佳化各類雲原生應用服務。
Works on Arm計畫項目橫跨諸多軟體堆疊，支援超過100個開源專案，其中包含像是Bazel、Jenkins、Travis CI、gVisor，以及Kata Container等雲原生專案，並且支援Julia、Node.js、Python、Ruby與Ocaml等程式語言，另外也支援AlmaLinux、Alpine Linux、Debian CI、ELRepo、KVM、Xen Project等作業系統或虛擬化專案，其中也包含MariaDB、ScllyaDB等資料庫。
而Works on Arm計畫項目涵蓋範圍甚至超越雲端領域，藉由與miniNodes合作，Arm更讓Works on Arm計畫項目可對應Jetson Nano、Raspberry Pi等開發平台使用。另外，Arm更與Corellium合作，將Arm虛擬硬體 (AVH)託管於Arm架構伺服器，藉此加速開發者工作流程與開發效益。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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