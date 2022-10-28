Mobileye正式在納斯達克交易所掛牌上市 市值增加至230億美元
Mobileye正式在納斯達克交易所掛牌上市，並且以每股21美元價格銷售，而收盤後漲幅達37.95%，每股價格漲至28.97美元，也讓Mobileye市值成長至230.68億美元規模。
在此之前，Mobileye曾在上市前，將原本高達500億美元的目標市場估值調整至200億美元以下，主要考量近期市場低迷，並且受到通膨等因素影響。
雖然Mobileye目前以獨立形式運作，但最大股東仍是Intel，因此市場認為這樣的策略有助於Intel佈局自駕車應用市場，同時也不影響既有處理器業務發展。
創立於1999年的Mobileye，總部位於以色列，相較其他業者更早佈局ADAS先進駕駛輔助系統與自動駕駛技術發展，本身更具備大量電腦視覺與機器學習技術資源，並且曾在2014年於紐約交易所掛牌上市，成為最大規模於美國市場掛牌上市的以色列業者。
而Intel在2017年3月以153億美元價格收購Mobileye，藉此進軍自動駕駛應用市場，後續更以9億美元收購以色列業者Moovit，並且併入Mobileye業務。直到2021年底進行業務轉型時，Intel宣布將使Mobileye拆分獨立，並且選在納斯達克交易所重新掛牌上市。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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