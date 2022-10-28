Google將於明年2月結束Chrome瀏覽器在Windows 7與Windows 8上的技術支援
Google宣布預計在2023年2月7日釋出版號110的Chrome瀏覽器之後，將正式結束Chrome瀏覽器在Windows 7與Windows 8上的技術支援。
由於微軟日前已經宣布將在2023年1月10日開始，將正式結束向Windows 7提供延伸安全更新，以及針對Windows 8提供延伸技術支援，並且呼籲使用者儘快升級至Windows 10以後版本，因此Google此次也確定將從明年2月開始結束Chrome瀏覽器在Windows 7與Windows 8上的技術支援。
不過，Google表示Chrome瀏覽器依然可在Windows 7、Windows 8環境下使用，只是無法繼續獲得後續更新。
在Windows 10推出之前，Windows 7一直都是許多人持續使用的作業系統，即便目前Windows 10已經有高達71.87%的使用佔比，而去年推出的Windows 11目前也有13.56%佔比，Windows 7至今仍有10.68%的使用佔比，但為了加快市場汰換老舊作業系統，微軟將透過結束延伸安全更新與技術支援讓Windows 7、Windows 8作業系統能順利淡出市場。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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