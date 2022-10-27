快訊

超越藍綠？苗栗派系恩怨大過政黨 黃派分裂引爆大亂鬥

愛是平等：古巴與墨西哥為何能通過同婚合法？

「地方選舉勝負已定」許信良：反對民進黨抗中保台險招

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Android手機就是偵測器！ Google成功在地震前發送警報

聯合新聞網／ INSIDE
Google與Android合作開發地震警報系統。 路透
Google與Android合作開發地震警報系統。 路透

Google也將用戶的手機化為小型偵測器，每部手機都裝有加速計可偵測接收地震的信號，並回傳訊息和大致位置給伺服器。

舊金山灣區在美國時間星期二早上，發生規模4.8的地震，數百萬位Android手機用戶皆收到地震通知，甚至有些用戶在感受到地面搖晃前即先收到警報。

Android地震警報是來自預報系統ShakeAlert的數據，當偵測器觀測到美國西岸有地震P波產生，會將資料回傳給數據中心，判斷是否為地震後，便即時通報給州政府和第三方。Google為了縮短用戶接獲通知的時間，將此警報加入自家系統中，讓處於地震區的用戶不需額外下載App，也能收到通知。

Google也將用戶獨立的手機化為小型偵測器，每部手機都裝有加速計可偵測接收地震的信號，並回傳訊息和大致位置給偵測伺服器，伺服器會進一步整理來自各手機的資訊後，發出相關警報。

目前只有充電且鎖住的手機才會偵測地震波，避免造成手機回傳的震動信號，只是來自用戶行走中的搖晃。Android地震警報系統項目負責人Marc Stogaitis表示，Google長遠的目標是「盡量縮短地震發生到我們偵測到，並寄出警報的時間。」

相較於在地震頻繁區域的地底下安裝大型偵測器，將手機變成偵測器是便宜又快速的解決方案。用手機偵測地震的一個缺陷是，用戶手機需要夠靠近震央才能感測到，而這不一定會發生。

不過，手機加上地底偵測器，的確是個新的警報機制，ShakeAlert團隊成員也表示，他們將持續想辦法讓大眾在感受地震前，先收到警訊，以賺取數秒寶貴的避難時間。

《本文作者Jocelyn，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

地震 手機 Google Android

相關新聞

Android手機就是偵測器！ Google成功在地震前發送警報

Google也將用戶的手機化為小型偵測器，每部手機都裝有加速計可偵測接收地震的信號，並回傳訊息和大致位置給伺服器。 舊金山灣區在美國時間星期二早上，發生規模4.8的地震，數百萬位Android手

用台語打造AI口語翻譯系統 Meta陳鵬仁：開民宿伯父想買來用

臉書母公司Meta打造「台語翻英語」的人工智慧（AI）翻譯系統，引起廣大迴響，幕後推手之一為來自台灣的Meta AI研究...

Meta公布財報股價大摔，一數據看「元宇宙」風光不再？

Meta（臉書母公司）公布最新一季財報，營收年減4%，股價盤後跳水近19%。投資人抱怨關鍵在於元宇宙燒錢，然而分析師指出一個關鍵數字，可看出過往成功模式遇上天花板，才是關鍵。

Quest 2後續機登場？Meta執行長曝明年推新款VR頭戴裝置

在Meta公布2022財年第三季財報時，Meta執行長Mark Zuckberg透露預計在2023年推出新款虛擬實境頭戴裝置，並且將進一步著重臉部表情識別等應用，讓使用者能在虛擬實境有更沉浸感的互動體驗。

Google挺台灣同志遊行 10/29搜尋關鍵字有彩蛋

台灣同志遊行將在29日登場，今年是Google第11次參與遊行活動，將有數百名Google員工與家屬親友參與，Googl...

16吋iPad即將問世？傳蘋果開發中 明年第4季推出

市場傳聞指出，蘋果公司準備在2023年第4季推出16吋的平板電腦iPad，這會比現有的12.9吋iPad大上許多。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。