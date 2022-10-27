Android手機就是偵測器！ Google成功在地震前發送警報

Google也將用戶的手機化為小型偵測器，每部手機都裝有加速計可偵測接收地震的信號，並回傳訊息和大致位置給伺服器。

舊金山灣區在美國時間星期二早上，發生規模4.8的地震，數百萬位Android手機用戶皆收到地震通知，甚至有些用戶在感受到地面搖晃前即先收到警報。

Android地震警報是來自預報系統ShakeAlert的數據，當偵測器觀測到美國西岸有地震P波產生，會將資料回傳給數據中心，判斷是否為地震後，便即時通報給州政府和第三方。Google為了縮短用戶接獲通知的時間，將此警報加入自家系統中，讓處於地震區的用戶不需額外下載App，也能收到通知。

Google也將用戶獨立的手機化為小型偵測器，每部手機都裝有加速計可偵測接收地震的信號，並回傳訊息和大致位置給偵測伺服器，伺服器會進一步整理來自各手機的資訊後，發出相關警報。

目前只有充電且鎖住的手機才會偵測地震波，避免造成手機回傳的震動信號，只是來自用戶行走中的搖晃。Android地震警報系統項目負責人Marc Stogaitis表示，Google長遠的目標是「盡量縮短地震發生到我們偵測到，並寄出警報的時間。」

相較於在地震頻繁區域的地底下安裝大型偵測器，將手機變成偵測器是便宜又快速的解決方案。用手機偵測地震的一個缺陷是，用戶手機需要夠靠近震央才能感測到，而這不一定會發生。

不過，手機加上地底偵測器，的確是個新的警報機制，ShakeAlert團隊成員也表示，他們將持續想辦法讓大眾在感受地震前，先收到警訊，以賺取數秒寶貴的避難時間。

《本文作者Jocelyn，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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