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微軟向開發者提供的Windows on Arm架構app開發裝置 從即日起於8個國家地區提供

聯合新聞網／ 楊又肇

微軟在今年Build 2022開發者大會上公布向開發者提供的Windows on Arm架構app開發裝置Project Volterra，確定將從即日起開始在美國、英國、中國、日本、德國、法國、澳洲及加拿大等8個國家提供，並且以Windows Dev Kit 2023作為正式名稱，建議售價則是599美元。

硬體部分，Windows Dev Kit 2023將配置Qualcomm第三代Snapdragon 8cx處理器，搭配32GB記憶體與512GB儲存容量，並且內建Wi-Fi 6無線網路、乙太網路、3組USB-A與2組USB-C連接埠，輸出部分則是透過mini DisplayPort，最多可連接2組4K解析度、60Hz畫面更新率的螢幕。

而Windows Dev Kit 2023包含Qualcomm Neural Processing開發工具組，藉此讓開發者能善用第三代Snapdragon 8cx處理器的人工智慧運算模式，藉此打造各類可應用人工智慧、機器學習，以及對應開源ONNX Runtime推論引擎，或是PyTorch、TensorFlow等人工智慧學習模型的app內容。

在此之前，微軟已經宣布在Visual Studio 2022整合原生對應Arm硬體環境開發能力，另外在VC++、.NET及.NET Framework也均加入原生支援Atm硬體環境開發，同時也將支援對應Arm64架構的Open JDK、Python、LL VM、Node，以及Git在內開源開發環境，藉此吸引更多原本以Arm架構環境開發為主的開發者進駐。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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