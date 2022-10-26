Quest Pro太貴！Meta拚建構更完整元宇宙生態：和Quest 2產品定位不同

針對日前在Meta Connect 2022活動上揭曉的Quest Pro虛擬實境頭戴裝置，Meta VR裝置產品管理部門負責人Rupa Rao等人稍早做了更詳盡說明，同時也強調Quest Pro與先前推出的Quest 2等產品定調在不同產品線，並且鎖定更高階的研究應用與專業創作使用需求，同時也能滿足更沉浸的遊戲互動體驗。

Rupa Rao強調，Quest Pro是Meta目前製作的全新虛擬實境頭代裝置之一，接下來還會推出更多因應不同使用需求的裝置，同時也強調Quest Pro與既有Quest 2分別隸屬不同產品線，意味兩者之間並未有取代關係，更代表接下來將會有Quest 2後繼產品可能性。

▲Quest Pro與Quest 2分別隸屬不同產品線，因此沒有相互取代關係

而Quest Pro定位在更高階的使用體驗，因此包含在VR影像呈現、沉浸式體驗，以及配戴使用感受都有明顯提升，另外也強化混合實境使用體驗，藉由提升外置鏡頭4倍解像能力，讓使用者能在配戴情況下仍可藉由清晰影像「看見」外部場景，進而產生更真實、直覺的混合實境互動效果。

▲配合外部鏡頭提升清晰解像能力，將能對應更真實、直覺的混合實境互動效果

此外，藉由Quest Pro的臉部識別功能，讓虛擬實境中代表使用者個人的人像也能如實呈現當下表情，加上肢體互動表現，Meta認為將能加強更直覺、自然的互動感受。至於新推出的Quest Touch Pro控制器，更採用全新設計，其中更採用Snapdragon 662處理器強化定位識別，讓使用者雙手操作可以更加細膩，並且可透過底部增加筆尖配件，藉此作為虛擬實境中的手寫裝置。

▲藉由識別臉部表情，讓虛擬實境互動可以配合手勢更為擬真

至於Quest Pro本身則是進一步強化鏡片系統與機身設計，讓使用者能有更清晰、穩定且輕盈的配戴使用感受，同時藉由搭載如Snapdragon XR2+ Gen 1處理器等硬體提升效能，使軟體應用體驗也能明顯升級。

▲Quest Pro強化鏡片光學系統，並且降低配戴時的負重感

針對Quest Pro價格相對較昂貴情況，Rupa Rao說明主因在於搭載更多新設計與技術應用，加上產品定位不同等差異，使得Quest Pro價位相比Quest 2有明顯差距，但也強調兩者之間的使用體驗會有明顯不同。

不過，Meta強調Quest Pro與既有裝置在虛擬實境的互動體驗，基本上不會有太大落差，同時也說明諸如Quest Touch Pro控制器也能用於先前推出的Quest 2，而多數在虛擬實境互動的應用也是透過雲端協同運算，除非像是僅能透過Quest Pro產生的表情識別互動效果，否則大致上能維持相同的使用感受。

相比其他競爭對手，Meta認為本身能有更多元宇宙應用發展資源，因此有信心能建構更完整的元宇宙生態。

▲多數VR應用內容可以同時對應Quest Pro或Quest 2使用

▲透過Quest Pro將能更深入進入元宇宙應用體驗

Meta說明日前開放預購之後，從今天開始已經陸續出貨，而包含日本、澳洲、台灣等亞太地區市場也能透過官網訂購。

▲目前Quest Pro在日本將以226800日圓銷售，澳洲地區則以2449.99澳幣銷售，台灣地區則是以1649.99美元起跳價格計算

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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