快來升級！蘋果釋出iPadOS 16、macOS 13 Ventura、iOS 16.1更新

如先前預告，蘋果稍早正式推出iPadOS 16與macOS 13 Ventura，同時也針對iPhone使用者提供iOS 16.1版本更新。

在iPadOS 16版本更新，自然是加入名為幕前調度 (Stage Manager)的多工介面，包含搭載M1或M2處理器的iPad Pro，以及新款iPad Air都能使用，而搭載mini LED顯示面板構成Liquid Retina XDR顯示器的12.9吋iPad Pro，更可使用參照模式，讓iPad Pro成為更準確的色彩校對工具，另外也能針對記憶體需求較高app提供可使用16GB容量功能。

至於其他更新還包含訊息、郵件、iCloud共享照片圖庫、新版Safari，並且加入原本僅在iPhone上提供的天氣app。

此外，蘋果更配合此更新在iPad加入全新「無邊記」 (Freeform)app，讓多明使用者能在相同空間查看、分享，或是共同編輯相同內容，並且能透過Apple Pencil書寫、繪圖，藉此強化線上協作討論效益，內容則支援常見圖片、影片、音訊、文件等檔案格式，另外也能使用PDF或網頁連結等內容。

而在macOS 13 Ventura更新部分，則同樣加入幕前調度功能，並且加入透過接力應用項目打造的接續互通相機功能，讓使用者能直接以iPhone主相機系統作為視訊鏡頭，或是作為桌面展示拍攝工具，另外也能使用人物居中、人像模式，以及攝影棚燈光效果。

其他更新也包含在iPad加入的新版訊息、郵件、iCloud共享照片圖庫、新版Safari等內容，同時也強化Spotlight搜尋功能，並且預告將有更多3A等級遊戲進駐Mac，其中包含將在10月28日於Mac App Store上架的《惡靈古堡：村莊》 (Resident Evil Village)。

此次同步推出的iOS 16.1版本更新，則是加入Apple Fitness+服務，以及可配合電網時程在提供乾淨能源電力時段進行充電的功能，但前者目前僅在美國、法國等地區提供，後者更僅限美國境內電網運作模式使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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