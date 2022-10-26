快訊

台積電股價又破底 分析師不意外：再次見證「反指標」！

學店化危機／頂大取悅學生要教師打高分 教授：高教走向服務業

快來升級！蘋果釋出iPadOS 16、macOS 13 Ventura、iOS 16.1更新

聯合新聞網／ 楊又肇

如先前預告，蘋果稍早正式推出iPadOS 16與macOS 13 Ventura，同時也針對iPhone使用者提供iOS 16.1版本更新。

在iPadOS 16版本更新，自然是加入名為幕前調度 (Stage Manager)的多工介面，包含搭載M1或M2處理器的iPad Pro，以及新款iPad Air都能使用，而搭載mini LED顯示面板構成Liquid Retina XDR顯示器的12.9吋iPad Pro，更可使用參照模式，讓iPad Pro成為更準確的色彩校對工具，另外也能針對記憶體需求較高app提供可使用16GB容量功能。

至於其他更新還包含訊息、郵件、iCloud共享照片圖庫、新版Safari，並且加入原本僅在iPhone上提供的天氣app。

此外，蘋果更配合此更新在iPad加入全新「無邊記」 (Freeform)app，讓多明使用者能在相同空間查看、分享，或是共同編輯相同內容，並且能透過Apple Pencil書寫、繪圖，藉此強化線上協作討論效益，內容則支援常見圖片、影片、音訊、文件等檔案格式，另外也能使用PDF或網頁連結等內容。

而在macOS 13 Ventura更新部分，則同樣加入幕前調度功能，並且加入透過接力應用項目打造的接續互通相機功能，讓使用者能直接以iPhone主相機系統作為視訊鏡頭，或是作為桌面展示拍攝工具，另外也能使用人物居中、人像模式，以及攝影棚燈光效果。

其他更新也包含在iPad加入的新版訊息、郵件、iCloud共享照片圖庫、新版Safari等內容，同時也強化Spotlight搜尋功能，並且預告將有更多3A等級遊戲進駐Mac，其中包含將在10月28日於Mac App Store上架的《惡靈古堡：村莊》 (Resident Evil Village)。

此次同步推出的iOS 16.1版本更新，則是加入Apple Fitness+服務，以及可配合電網時程在提供乾淨能源電力時段進行充電的功能，但前者目前僅在美國、法國等地區提供，後者更僅限美國境內電網運作模式使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

美國

延伸閱讀

帶你看懂iOS 16.1更新8亮點！iCloud共享相簿升級、動態島支援第三方APP即時動態

幕前調度、無邊記App能「大家一起做筆記」！iPadOS 16八大功能報你知

iPad Pro換上OLED螢幕何時登場？外媒曝這一天！新款Mac Pro明年才問世

一周數位爆報／秒看蘋果新舊iPad全面變貴、你適合買iPad 10嗎？1圖看懂！YouTube Premium漲4倍、手機PTT APP好用大對決

相關新聞

想加入蘋果嗎？庫克提4大特質 員工多補了「殘忍這1項」

嚮往成為蘋果（Apple）公司的員工嗎？你現在有機會了！蘋果執行長庫克（Tim Cook）日前在義大利的拿坡里費德里克二世大學（University of Naples Federico II）分享工作經驗，並告訴學生，想成為「蘋果」一份子除了具備4項特質外，關心周圍的世界發展也很重要。

Quest Pro太貴！Meta拚建構更完整元宇宙生態：和Quest 2產品定位不同

針對日前在Meta Connect 2022活動上揭曉的Quest Pro虛擬實境頭戴裝置，Meta VR裝置產品管理部門負責人Rupa Rao等人稍早做了更詳盡說明，同時也強調Quest Pro與先前推出的Quest 2等產品定調在不同產品線，並且鎖定更高階的研究應用與專業創作使用需求，同時也能滿足更沉浸的遊戲互動體驗。

不只Amazon亞馬遜宅配機器人結束測試 FedEx聯邦快遞也喊停！

繼 Amazon 亞馬遜宣布結束 Scout 宅配機器人測試之後，全球知名快遞公司 FedEx 聯邦快遞也突然發出公告關閉旗下 Roxo 機器人宅配計畫。

谷歌、臉書帳號登入第三方平台 「個資外洩」風險高

為了方便使用者登錄，不少軟體應用程式或網站首頁打出「以谷歌(Google)或臉書(Facebook)帳號登入」選項；但華...

加拿大政府要求分享新聞「要分潤」法案 激Meta抗議

針對加拿大政府在今年初推動的Bill C-18法案，要求透過分享線上新聞增加其網站服務流量，進而讓高額廣告營收的Google、Meta等業者，必須公平地向在地新聞業者提供分潤，以利新聞內容市場公平競爭的作法，Meta稍早提出抗議。

蘋果調漲Apple Music和TV串流服務價格 因授權成本增加

蘋果公司的音樂和TV+服務周一首度漲價，理由是授爟成本增加，這是是近幾個月串流產品愈來愈貴的最新例證。在競爭激烈的串流產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。