蘋果盼與全球供應鏈合作夥伴 實現相同零碳排放目標

過去宣布自己將在2030年實現零碳排放目標之後，蘋果接下來將與其位於全球的供應鏈合作夥伴一同實現相同零碳排放目標。

蘋果呼籲，希望其位於全球的供應鏈合作夥伴藉由新措施解決溫室氣體排放問題，並且全面實現零碳排放目標。在接下來的作法中，蘋果將評估位於全球地區的製造生產合作夥伴是否採用100%再生電力等，藉此實現零碳排放，並且將追蹤其每一年度進展。

在此之前，蘋果已經在2020年實現自身在全球營運據點均以碳中和形式運作，接下來也希望全球供應鏈合作夥伴營運過程，以及旗下所有產品生命週期均可達成碳中和的目標。

目前佔蘋果直接製造支出約70%以上比例的200多家供應鏈合作夥伴，已經承諾在所有蘋果相關生產活動中使用風能或太陽能等乾淨能源，而這些主要製造合作夥伴，分別包括康寧、日東電工、SK海力士、意法半導體、台積電及裕同，都已經承諾使用100%的再生能源，藉此進行所有蘋果相關生產活動。

而蘋果方面也透過其清潔能源方案 (Clean Energy Program)，藉由提供免費電子學習資源和實時培訓，並且與供應商及在地合作夥伴密切合作，進而尋找再生能源與碳移除有效解決方案。此外，蘋果也透過對外採購乾淨能源、並且在歐洲建設大型太陽能和風能專案，讓歐洲地區的蘋果辦公室、零售通路及資料中心能以100%乾淨能源運作，同時也能間接地讓蘋果裝置以低碳排放產生電力充電。

<>h2>在更多地方投資推動使用乾淨能源

另外，蘋果也透過去年啟用的2億美元還原基金計畫，並且與非政府組織保護國際 (Conservation International)、高盛銀行，將於巴西和巴拉圭與三位優質林業管理者一同投資，計畫復育15萬英畝面積、經永續認證的作業森林，同時將保護約10萬英畝面積的原生森林、草原和濕地，此項計畫預計會在2025年共同消除大氣中約100萬噸的二氧化碳。

除了藉由還原基金計畫減少大氣中的二氧化碳，蘋果也與世界自然基金會 (WWF) 合作，透過Climate Crowd計劃促進氣候韌性和永續生計，而在中國地區則與中國綠色碳匯基金會合作研究，在研究、探索最佳實踐等方面提供支持，並且以提升可持續森林管理的碳匯數量和質量的目標，幫助建立合作夥伴網絡，同時在肯亞也持續與保護國際合作改良牲畜牧場運作，實現降低水土流失、自然復育與永續放牧發展。

在歐洲、中東和北非地區，蘋果更與ChangemakerXchange建立新合作關係，藉由創造網路來連接、建立，並且提升由青年主導的氣候創新發展。，Apple 將幫助媒合解決方案與募資機會，並提升氣候領導技能。該倡議將在舉辦於埃及的聯合國氣候變化大會 (COP27) 上啟動，未來兩年將支持 100 名變革者和社會創新者，其中 50 名來自歐洲、50 名來自中東和北非。

至於在美國地區，目前蘋果也將透過iOS 16.1更新功能，讓使用者能在預期充電時間內查看電力來源，並且針對電網何時使用太陽能或風能等清潔能源進行最佳化，藉此實現更低碳排放的充電效益。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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