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不只Amazon亞馬遜宅配機器人結束測試 FedEx聯邦快遞也喊停！

聯合新聞網／ 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：fedex、gizmodo、Robotics 24/7
圖片及資料來源：fedex、gizmodo、Robotics 24/7

繼 Amazon 亞馬遜宣布結束 Scout 宅配機器人測試之後，全球知名快遞公司 FedEx 聯邦快遞也突然發出公告關閉旗下 Roxo 機器人宅配計畫。

外媒《Robotics 24/7》取得 FedEx 聯邦快遞的備忘錄，行政總裁 Sriram Krishnasamy 透露 Roxo 宅配機器人因為成本效益不符合公司最新的 DRIVE 策略，因此將在 2022 年 10 月終止測試計畫。

報導指稱，Krishnasamy 在電子郵件指出，儘管機器人技術和自動化是創新策略的關鍵計畫，但由於 Roxo 並沒有達到 DRIVE 策略的短期價值目標。因此終止 Roxo 機器人的研發工作，不過過去的 Roxo 機器人測試，快速提升公司對機器人科技的應用與理解。

圖片及資料來源：fedex、gizmodo、Robotics 24/7
圖片及資料來源：fedex、gizmodo、Robotics 24/7

Roxo 宅配機器人原型早在 2019 年研發，機器人高度為 157.5公分、重量 204公斤，可以運送 45 公斤的貨物，機身上的螢幕能顯示文字訊息或轉彎圖示，並搭載 360 度 LiDAR 感測器、360度長距攝影機，底座藏著 180 度立體攝影機和 360 度雷達感測器。Roxo 能行走在人行道和馬路上，也因為有雷達感測器能避開路上的行人和車輛，將貨物安全宅配到府。

FedEx 聯邦快遞之前在美國德州等地進行公測，在 2022 年 6 月前還跟杜拜簽約進行道路測試，只是沒想到這計畫會突然喊停，實在令人意外。

綜合外媒報導，儘管不少物流公司都希望利用機器人替代物流運輸人員完成宅配到府的最後一哩路，藉此節省人力成本和節能減碳、降低交通堵塞的問題，但是機器人的效率似乎沒有想像中的理想，也因此多家公司才會陸續關閉宅配機器人業務。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

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