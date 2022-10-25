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Google可能以超過2億美元資金投資人工智慧新創Cohere

聯合新聞網／ 楊又肇

相關消息指稱，Google計畫以至少2億美元價格投資人工智慧新創業者Cohere，藉此協助其打造的自然語言處理技術，讓更多聊天機器人可以理解人類口語或文字含意。

Cohere創立於2019年，主要藉由人工智慧方式打造自然語言處理技術，讓聊天機器人可以理解人類口語或文字背後含意，而執行長Aidan Gomez過去更曾在Deep Mind團隊實習，並且參與撰寫相關論文內容。從去年11月開始，Cohere就開始藉由Google Cloud雲端平台建構訓練人工智慧模型所需運算資源。

在獲得Google投資以前，Cohere也曾在今年2月獲得老虎環球基金 (Tiger Fund)在內提供資金，總計募集1.25億美元，並且讓當時總融資金額達1.7億美元以上。另外，Cohere似乎也與NVIDIA洽談潛在投資可能性，但目前尚未有進一步確認消息。

而目前人工智慧與自然語言理解應用，都是Google與NVIDIA著重發展項目，例如前者在2014年收購Deep Mind團隊，並且在2015年由Sundar Pichai接任成為執行長後，便持續擴大推動Google Assistant等人工智慧應用項目發展，而後者更是持續著重以GPU加速推動深度學習應用，藉此強化人工智慧技術發展效率。

除了Google與NVIDIA，包含微軟、Meta、亞馬遜等業者也都在人工智慧技術發展持續投資大量資金，而在自然語言理解應用部分更是諸多業者重點發展項目，藉此用於更自然、即時的語言翻譯，或是讓人機互動變得更流暢。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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