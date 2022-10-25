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加拿大政府要求分享新聞「要分潤」法案 激Meta抗議

聯合新聞網／ 楊又肇

針對加拿大政府在今年初推動的Bill C-18法案，要求透過分享線上新聞增加其網站服務流量，進而或許高額廣告營收的Google、Meta等業者，必須公平地向在地新聞業者提供分潤，以利新聞內容市場公平競爭的作法，Meta稍早提出抗議

依照Meta的說法，認為加拿大國會中負責藝文媒體相關業務的文化遺產委員會 (CHPC)並未邀請其參與相關法案討論，因此考慮是否限制加拿大境內透過Facebook平台分享新聞內容。另一方面，Meta也強調願意與加拿大政府合作，並且在平等發表意見的情況下，討論如何讓Meta、新聞業者雙方可以達成互利的作法。

加拿大文化遺產部部長Pablo Rodriguez透過加拿大國家郵報 (The National Post)強調，加拿大政府希望透過制訂Bill C-18法案與Meta、Google在內科技業者討論，如何讓在地新聞內容透過線上社群平台傳播之外，同時也能公平、合理地獲得原本應有分潤。

在此之前，包含Google、Meta等科技業者都被指稱利用其服務平台收錄新聞網站內容，使得絕大多數瀏覽流量都集中在Google、Meta所屬服務，因此也讓這些科技業者賺進大量廣告營收，而經營新聞內容的網站業者則可能因為瀏覽流量被大量瓜分，導致無法獲取原本廣告營收，因此澳洲政府在去年提出網路服務平台使用新聞內容必須付費的作法，當時也引發不少科技業者抵制，強調藉由新聞內容產生流量並非其主要營收方式。

不過，雖然科技業者強調其服務主要基於協助引導使用者連到新聞內容網站觀看更多內容，但以多數使用者的瀏覽習慣都是在Google或Facebook頁面看過標題與縮圖內容，很快就會轉到其他頁面瀏覽更多內容，實際點擊連結觀看完整內容的比例其實不高，因此造成多數流量還是集中在Google、Meta等業者手中，因此引發不少新聞內容業者抗議。

但在去年曾揚言抵制到底，最後仍與澳洲政府重新談判，Meta接下來在加拿大地區是否也會有相同情況出現，目前暫時還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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