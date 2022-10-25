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腦神經科技公司Neuralink原訂10月底舉辦活動確定延後 但未透露相關因素

聯合新聞網／ 楊又肇

原訂10月底舉辦的Neuralink發表活動，稍早由馬斯克（Elon Musk）證實將延後至11月底舉辦。

目前Neuralink並未透露此次決定延後因素。

在此之前，Elon Musk曾透露可透過Neuralink技術，將個人大腦資料以數位化形式紀錄，甚至也能將思考轉化成數位操作指令，藉此讓電腦設備輸入文字，或是執行特定功能，甚至更透露將個人大腦資料上傳至雲端，並且與虛擬的「自己」進行交談。

而Neuralink更早時候也透過豬、猴子示範植入腦晶片應用情境，甚至讓植入腦晶片的猴子透過「動腦」方式遊玩經典乒乓球遊戲《Pong》，但隨即引發動保團體關注，甚至傳出Neuralink涉及虐待動物，造成超過半數以上接受實驗的猴子死亡。在後續回應說法中，Neuralink強調實驗流程完全合法，但也承認有8隻猴子在術後身體狀況不佳，因此被安樂死處理。

此外，Neuralink目前也面臨成立以來始終未能取得美國食品藥物管理局批准的真人實驗，加上早期參與創立公司的成員相繼離開，以及市場諸多負面批評，即便Elon Musk強調可透過植入晶片強化大腦能力，可能仍讓不少投資人對其未來發展感到憂心。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

猴子 安樂死

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