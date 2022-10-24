用人工智慧技術做混音創作 美國唱片協會喊話：影響音樂市場

美國唱片協會 (Recording Industry Association of America,RIAA)在近期釋出報告中指稱，美國境內音樂產業除了受到BT下載使用方式影響，以及被眾多串流音樂服務瓜分市場之外，目前更面臨以人工智慧技術為基礎的混音創作模式影響。

依照美國唱片協會說明，相較過往音樂創作模式，目前有越來越多人藉由人工智慧方式，透過深度學習、解析各類音樂，進而重新混音產生全新，或是相似風格的音樂內容。

這樣的趨勢勢必也將對原本音樂創作模式產生威脅，例如相較傳統音樂創作方式以更快速度進入市場傳播，甚至影響原本音樂產業生態產生獲利方式。

在此之前，美國唱片協會也曾指出透過BT傳輸技術傳播盜版數位檔案音樂內容，以及後來興起的串流音樂技術都對既有音樂產業造成重大影響。此次指出以人工智慧介入創作的情況，美國唱片協會認為將成為音樂產業更大威脅。

其中包含透過諸如Acapella-Extractor、Remove-Vocals等工具，或是諸如Songmastr等網站服務，進而將受版權保護的音樂內容「拆解」，將配樂與人聲單獨抽離之後，即可透過深度學習方式重新「混音」，藉此產生不同音樂內容。

而這些重新「混音」後的創作內容，由於可以很快進入市場傳播，加上藉由深度學習分析眾人普遍偏好旋律，甚至可以模仿著名歌手的歌曲風格，因此短時間即可吸引不少人聆聽使用，因此導致原本音樂創作生態大受影響，甚至造成音樂市場營收獲利減少。

另一方面，由於目前版權相關法令保護對象並不包含以人工智慧創作內容，意味這些透過人工智慧技術重新「混音」的內容不具任何版權，因此在分享傳播就更沒有限制，因此可能會衍生更大影響問題。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦