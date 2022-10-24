Google傳降低數位助理服務研發比重 轉向強化硬體發展
The Information網站取得消息指稱，Google目前將降低Google Assistant數位助理服務研發比重，將更進一步強化硬體產品發展。
依照消息來源的說法表示，Google這樣作法自然是希望透過提高Android硬體市佔，避免蘋果的iPhone搶走太多市佔。
另一方面，在美國、歐盟反壟斷機構持續認定Google造成市場競爭失衡，可能導致Google日後無法再像現在透過付費方式取得iPhone內建Safari瀏覽器預設搜尋引擎位置，可能會讓Google伴隨搜尋引擎服務運作的廣告業務獲利受影響。
因此，Google除了持續推動旗下Pixel系列手機產品市場佈局，同時也持續加深與三星等品牌合作，藉此讓Android手機整體市佔比例為繼續成長，避免行動廣告業務發展受限。
不過，Google方面並未對此報導作任何回應。
但從近期發展情況來看，Google依然著重Google Assistant數位助理服務背後人工智慧技術應用發展，並未如報導指稱降低Google Assistant數位助理服務發展比重，但可能會降低在車載平台上的應用發展比例，或是與第三方應用服務整合的發展。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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