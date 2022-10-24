三星推第三款2億畫素感光元件ISOCELL HPX 針對中國市場打造產品

三星稍早宣布推出新款2億畫素感光元件ISOCELL HPX，成為三星旗下第三款對應2億畫素規格的感光元件，此外更是針對中國市場打造產品。

從帳面規格資訊來看，ISOCELL HPX基本上與先前推出的ISOCELL HP3相同，有可能是針對中國市場銷售需求採用不同型號名稱。

規格方面，ISOCELL HPX採0.56μm單一畫素感光面積設計，並且對應2億畫素解像能力，而實際尺寸僅為1/1.4吋，因此能用於更小手機內部空間。

其他功能則支援Super QPD相位對焦，透過單一透鏡覆蓋2 x 2範圍畫素，藉此對應更快對焦速度表現，另外也採用升級版Smart ISO Pro控制技術，可同時拍攝高、中、低三種ISO表面畫面，藉此組合成一張可達14-bit色彩的HDR影像，相比12-bit色彩紀錄影像約可增加64倍表現，同時也支援8K/30fps錄影，以及在4K以下畫質紀錄逐張HDR內容紀錄功能。

在一般情況下，ISOCELL HPX可透過16組畫素合併，讓單一畫素感光面積從原本的0.56μm增加至2.24μm，藉此拍攝進光量更充足的1250萬畫素影像，或是在一般情況下讓4組畫素合併，形成1.12μm單一畫素感光面積，並且以5000萬畫素解像能力紀錄影像，在光線充足情況下則可以2億畫素讓影像能以更清晰細節紀錄。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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