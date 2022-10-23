一周數位爆報／秒看蘋果新舊iPad全面變貴、你適合買iPad 10嗎？1圖看懂！YouTube Premium漲4倍、手機PTT APP好用大對決

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蘋果（Apple）10月18日推出M2版iPad Pro及平價版的iPad 10，但仔細一看，新舊iPad產品都「漲好漲滿」，反而讓想購買的用戶不知該選哪一款，《聯合新聞網》製圖iPad 9、iPad 10、iPad Air 5和iPad mini 6等4款平價iPad系列，比拚一下哪款最適合你。 （繼續閱讀…）
實用度：★★★★★
小編評語：真的可以看一下自己最適合哪一款iPad喔！
荷包又縮水了！在YouTube付一點錢就可以觀看免廣告的訂閱服務YouTube Premium將要漲價了，且漲幅近4倍，讓不少台灣網友哀號半夜收到漲價通知，準備透過VPN（Virtual Private Network，虛擬專用網路）「再次移民」到其他國家購買訂閱服務。 （繼續閱讀…）
省錢度：★★☆☆☆
小編評語：漲價後好像就跟在台灣購買的價格差不多了。
蘋果在昨（18）日無預警推出M2版iPad Pro、iPad 10及Apple TV 4K等新品，除了Apple TV 4K容量加大、晶片升級、價格親民成為高CP值產品外，其餘2款與舊代相比皆「漲好漲滿」，頂級規格竟然貴了7650元。不僅如此，蘋果還有「沒說的事」，其他舊款iPad系列也悄悄漲價，讓果粉相當不滿。 （繼續閱讀…）
氣憤度：★★★★★
小編評語：為什麼連舊的iPad系列都要漲價，天公伯啊～（大叫）。
新款iPad Pro、iPad 10真的登場了！有網友18日晚間發現蘋果（Apple）官網的商店（Apple Store）突然跳出「稍待片刻」之訊息，沒想到隨後「新品連環出」，除了M2版iPad Pro、入門款第10代iPad外，還有Apple TV 4K，令不少果粉興奮不已！ （繼續閱讀…）
期待度：★★★★☆
小編評語：iPad Pro這次真的沒有改太多耶…大家看完也是覺得如此嗎？
常言道「需要為發明之母」，科技對人類文明進步貢獻無數，但日前一名網友就細數人類文明進步的歷程，發現每隔十年左右就會出現一項跨時代產品的規律，納悶為何在「智慧型手機」之後，就未再見跨時代產品出現？貼文一出便引起網友熱議。 （繼續閱讀…）
期待度：★★★★☆
小編評語：真的滿期待科技類下一次會有什麼革命性的突破。
日前一名網友一度認為蘋果（Apple）iPhone突然大耗電的主因是iOS 16，沒想到實測後才得知一款PTT圖文瀏覽器「Mo PTT」App才是元凶，引起不少網友點頭認同有相同體驗，網友也紛紛推薦現在最好用的手機PTT App，《聯合新聞網》就以蘋果iOS系統為例，帶你比拚5個PTT App，看看哪款才是王道吧！ （繼續閱讀…）
實用度：★★★★★
小編評語：真的有幾個PTT APP用起來就是會卡到不行…可以淘汰了。
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嚮往成為蘋果（Apple）公司的員工嗎？你現在有機會了！蘋果執行長庫克（Tim Cook）日前在義大利的拿坡里費德里克二世大學（University of Naples Federico II）分享工作經驗，並告訴學生，想成為「蘋果」一份子除了具備4項特質外，關心周圍的世界發展也很重要。
在近期舉辦的Max 2022活動中，Adobe預覽一項以人工智慧運作的線上影片編輯工具「Project Blink」，將能透過物件識別等方式，讓使用者能直接「搜尋」影片中的內容，同時也能快速修正影片中不必要的口語內容，並自自動擷取影片重點片段。
2019年接手離開Jony Ive相關職務的蘋果工業設計副總裁Evans Hankey，稍早證實將離開蘋果。
Elon Musk在稍早的2022財年第三季財報會議提問內容上透露，接下來將開發對應小型車款的第三個電動車平台，目標將使新車成本降低至Model 3或Model Y的一半以下。
在遞交給英國競爭及市場管理局 (CMA)的文件內容中，微軟透露其Xbox線上市集除了收錄Xbox平台主機與Windows PC遊戲，未來也將涵蓋手機遊戲內容。
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