一周數位爆報／秒看蘋果新舊iPad全面變貴、你適合買iPad 10嗎？1圖看懂！YouTube Premium漲4倍、手機PTT APP好用大對決

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。

實用度：★★★★★ 小編評語：真的可以看一下自己最適合哪一款iPad喔！

《聯合新聞網》比較iPad 9、iPad 10、iPad Air 5和iPad mini 6等4款平價iPad系列，看看哪款最適合你。（製圖／聯合新聞網）

省錢度：★★☆☆☆ 小編評語：漲價後好像就跟在台灣購買的價格差不多了。

YouTube Premium發信通知用戶，將在11月21日起陸續在8個國家調漲訂閱費用。（路透）

氣憤度：★★★★★ 小編評語：為什麼連舊的iPad系列都要漲價，天公伯啊～（大叫）。

蘋果在18日無預警推出M2版iPad Pro（見圖）、iPad 10及Apple TV 4K等新品。（翻攝自蘋果YouTube頻道）

期待度：★★★★☆ 小編評語：iPad Pro這次真的沒有改太多耶…大家看完也是覺得如此嗎？

蘋果iPad 10有藍色、粉紅色、銀色、黃色等4色全新配色。（蘋果提供）

期待度：★★★★☆ 小編評語：真的滿期待科技類下一次會有什麼革命性的突破。

人類科技進步神速，但有網友納悶怎會在「智慧型手機」出現後未能再見跨時代產品出現。 示意圖／新華社

實用度：★★★★★ 小編評語：真的有幾個PTT APP用起來就是會卡到不行…可以淘汰了。

《聯合新聞網》實測5款手機PTT App，讓你輕鬆知道哪一款最好上手！（圖／聯合新聞網）

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