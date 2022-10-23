Elon Musk透露將著手打造第三款電動車平台 價格更低的Model 2可能準備亮相？
Elon Musk在稍早的2022財年第三季財報會議提問內容上透露，接下來將開發對應小型車款的第三個電動車平台，目標將使新車成本降低至Model 3或Model Y的一半以下。
新車預期會是Elon Musk先前曾提及價格低於3萬美元的車款，同時名稱有可能以Model 2為稱。不過，Elon Musk也透露這款車型將會更小，但預期銷量會超過Tesla其他車款總和，成為電動車市場第一個真正實現大眾化的車款。
目前Tesla分別推出定位旗艦的Model S，以及高階休旅車款Model X，另外也推出對應價格相對更低的Model 3與Model Y，但實際購車價格仍比多數燃油車還高，因此難以成為市場普及車款。
而在市場越來越多業者加入競爭，加上鴻海推動MIH聯盟也宣布推出低於新台幣100萬元的電動車，而包含福斯、比亞迪、蔚來與本田等業者也都開始佈局更低價位電動車產品，Tesla顯然必須加快腳步推出更低價位車款，同時能以更小車型吸引多數用車需求族群，藉此穩固本身市佔比例，同時也能讓電動車實現普及使用目標。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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